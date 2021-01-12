Знаковое интервью о генерале Назарове
На підтримку Генерала Назарова я зняв два роки тому інтерв'ю з авіа фахівцем генералом Морозом.
Це було в Грузії, в Тбілісі.
Ми знімали фільм Миротворці. У горах Сванетії / Peacekeepers. in the mountains of Svaneti, були втомлені, працювали цілий день, але в кінці дня, замість того, щоб іти пити вино чи спати, я змусив групу просидіти ще годину для цього інтерв'ю, бо знав, що це важливо.
Це інтерв'ю знакове, яке доводить, що генерал Назаров невинен у трагедії де загинули українські десантники.
Два роки пройшло...
Тепер про це вже кажуть і американські військові.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.
Источник:Facebook Мирослава Гая