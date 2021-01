На підтримку Генерала Назарова я зняв два роки тому інтерв'ю з авіа фахівцем генералом Морозом.

Це було в Грузії, в Тбілісі.

Ми знімали фільм Миротворці. У горах Сванетії / Peacekeepers. in the mountains of Svaneti, були втомлені, працювали цілий день, але в кінці дня, замість того, щоб іти пити вино чи спати, я змусив групу просидіти ще годину для цього інтерв'ю, бо знав, що це важливо.

Це інтерв'ю знакове, яке доводить, що генерал Назаров невинен у трагедії де загинули українські десантники.

Два роки пройшло...

Тепер про це вже кажуть і американські військові.

