Знакомые рассказали подробности об убитой во Львове студентке-отличнице

Убитая во Львове 19-летняя студентка Дарья Косенок училась на специальности "Персидский язык", была отличницей и мечтала стать переводчиком.

Об этом рассказал декан филологического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, передает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Она была отличницей, она имела лучшие оценки, особенно по основному языку – персидскому. Была энергичной, веселой, как отмечают все одногруппники, человек-жизнелюб", – отметил Святослав Пилипчук.

В то же время стало известно, что родители девушки отправились во Львов на опознание. Хоронить ее планируют в родном городе – Каменское Днепропетровской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, Косенок считали пропавшей без вести. Позднее ее нашли мертвой с множественными ножевыми ранениями в съемной квартире.

Правоохранители задержали парня, с которым девушка встречалась два года. Он признался, что убил возлюбленную из-за ревности.