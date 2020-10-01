Венедиктова платила за "недоступную" госдачу в два раза меньше – журналисты

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова взяла в аренду государственную резиденцию за сумму, которая в два раза меньше, чем это предусмотрено Государственным управлением делами. После того как глава ОГП признала, что проживает в резиденции, у директора комплекса отдыха "Пуща Водица" Государственного управления делами Евгения Егорова провели обыски.

Следственные действия начались около 15:00 и длились несколько часов, их проводили сотрудники Государственного бюро расследований, пишет PavlovskyNews.

По словам журналиста Владимира Бойко, обыск был неотложный и без санкции суда.

"Цель обыска – изъять и скрыть от НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции) документы с подписью Венедиктовой, в частности фиктивный договор от 19 июня, на основании которого Венедиктова въехала в резиденцию президента Украины", – написал он.

Бойко утверждает, что следователи также якобы должны изъять и не допустить попадания в НАПК сметы расходов на содержание всей государственной резиденции. "Поскольку Венедиктова платила в месяц на 100 тысяч гривен меньше, чем было предусмотрено сметой", – пояснил он.

В свою очередь, журналисты "Схем" уточнили, что аренда резиденции была продлена до 11 октября и стоит она в два раза меньше, чем стоит пользование другими домами комплекса "Пуща Водица" даже без особого статуса.

Ссылаясь на Госуправделами, они отмечают, что цена аренды одного квадратного метра в помещениях высшего класса в комплексе составляла 170 гривен в месяц.

"Дом, где проживает Венедиктова, не только принадлежит к наиболее обустроенным помещениям на территории, но также имеет статус государственной резиденции. Но квадратный метр аренды, судя по договору, стоит Венедиктовой всего 95 гривен в месяц", – пишет издание.

Журналисты добавили, что итоговая стоимость арендованных генпрокурором помещений должна была стоить 115 тысяч гривен.

"Комплекс предоставляет во временное пользование государственную резиденцию общей площадью 675,1 кв. м, состоящий из жилого дома, в котором шесть комнат и других вспомогательных помещений и имущества. Срок действия договора – с 9 августа по 13 сентября 2020 года. За пользование предоставленным помещением пользователь осуществляет оплату ежемесячно в размере 63 тысяч 990 гривен", – сказано в договоре, который есть в распоряжении журналистов.

При этом в Госуправделами сообщили "Схемам", что государственные резиденции в аренду не могут передаваться: "Порядком предусмотрено проведение экскурсий на таких объектах, а также общественных и культурных мероприятий. Указанные объекты в аренду не передаются".

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября Венедиктова признала, что проживает в государственной резиденции, и заявила о намерении вскоре ее покинуть.

Ранее стало известно, что заселиться в резиденцию генпрокурору было разрешено отдельным постановлением Кабмина.