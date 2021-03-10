Журналисты установили более десятка экс-бойцов украинского 'Беркута' в белорусской милиции. Фото и видео

Журналисты обнаружили более 10 бывший бойцов расформированного спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", которые теперь служат в белорусской милиции, в частности – в ОМОНе.

Об этом говорится в расследовании издания "Нови час". Также названы фамилии этих людей (чтобы посмотреть фото, видео и список бойцов, доскролльте страницу до конца).

По словам журналиста Дениса Ивашина, большинство идентифицированных служат в рядах минского и областного спецподразделения.

"Эти люди занимают различные должности. Есть, например, среди них и старшины, и прапорщики, старшие прапорщики, а также офицерский состав. Есть и три капитана – это Сергей Гавриляк, Сергей Киминчижи и Дмитрий Анцупов", – пояснил расследователь.

Евгения Лысак – из николаевского "Беркута", сейчас является фельдшером в звании старшего прапорщика в милиции Минска;

Николай Черепин – ныне командир 9-го взвода 3-й оперативной роты спецназа Минского горисполкома в звании прапорщика милиции;

Игорь Запалух – из николаевского "Беркута", ныне старший лейтенант в минском ОМОНе;

Сергей Гавриляк – из николаевского "Беркута";

Дмитрий Анцупов – из николаевского "Беркута", ныне инспектор отдела специальной подготовки ОМОНа в Минске;

Анатолий Примак – ныне служит в минском ОМОНе;

Сергей Киминчижи – из одесского "Беркута";

Сергей Панасенко – из николаевского "Беркута";

Николай Стогорняк – из николаевского "Беркута".

Некоторые из них, подчеркивает журналист, были зафиксированы во время задержания на акциях протеста в Беларуси.

Также Ивашин отметил, что украинским спецслужбам следует обратить внимание на указанные фамилии, потому что среди них могут быть люди, причастные к "черной роте" Дмитрия Садовника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее белорусских силовиков ОМОНа, которые принимали участие в разгонах протестов в Минске, заметили двух бывших бойцов украинского спецподразделения "Беркут".