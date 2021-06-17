Журналисты США показали сюжет о поездке с Зеленским на Донбасс. Видео

Американский телеканал CBS показал сюжет о поездке их журналистки Холли Уильямс на Донбасс вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Там она пообщалась с главой государства на тему борьбы с агрессией РФ.

Как говорится в сюжете, Донбасс сейчас – это линия фронта новой холодной войны между Россией и США (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Журналисты ссылаются на мнение экспертов о том, что российские хакеры используют Украину как тестировочную площадку для отработки подобных тактик с целью атаки на Соединенные Штаты.

На вопрос, почему обычный американец должен расстраиваться из-за того, что происходит сегодня в Украине, Зеленский ответил: "Завтра это может случиться у них дома. Почему нет?"

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В свою очередь, Ермак отметил, что США поддерживают Украину деньгами, вооружением и путем обучения военных. Но больше всего хочется, чтобы Америка поддержала вступление нашей страны в НАТО.

"Мы надеемся и верим, что наш стратегический партнер США поможет нам сегодня – сейчас, не через год, не через два года, а прямо сейчас", – подчеркнул глава ОП.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский также пригласил журналистов CBS домой к своим родителям в Кривом Роге. Их угостили салом на ржаном хлебе, сашими из лосося, домашним печеньем и рюмкой бренди на "крохотной советской кухне".