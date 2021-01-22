Журналисты показали фото еще двух домов престарелых недалеко от сгоревшего в Харькове

Журналисты проверили другие здания, которые принадлежат владельцу сгоревшего 21 января в Харькове нелегального дома престарелых.

Как пишет Newsroom, ссылаясь на данные из открытых источников, в двух зданиях расположены такие же учреждения (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Как выяснилось, ему принадлежат еще три участка в частном секторе, расположенные в радиусе нескольких километров. Согласно данным из открытых источников, в двух из домов расположены аналогичные сгоревшему пансионаты для пенсионеров", – сказано в сообщении.

Один из них расположен в полутора километрах от дома на Нижней Гиевской 150б, где произошел пожар.

"В сети сказано, что в переулке Метростроевском 25 находится пансионат для пожилых людей "Забота". На сайтах можно найти объявления с контактами и рекламой реабилитационных услуг. За забором виднеются коробки. Складывается ощущение, что хозяева готовятся к переезду. Однако соседи говорят, что давно здесь никого не видели", – пишет издание.

Один из соседей рассказал, что раньше по этому адресу был дом престарелых, куда часто приезжали машины. Но больше он ничего не знает.

Еще один житель улицы Владимира отметил, что не видел никого уже несколько лет, но этой зимой кто-то расчистил снег возле ворот.

Другой дом расположен в трех минутах езды на улице Переяславской 13.

"За красным кирпичным забором возвышается такое же здание, как и на предыдущей локации. С виду выглядит жилым. На звонок по домофону нам ответили, что "никакого пансионата для пожилых людей здесь нет", соседи также оказались немногословны", - отметили журналисты.

Однако они нашли сайт дома престарелых "Счастливая жизнь", на котором указан этот адрес и есть фото здания.

Также на здании видно решетки, как и в сгоревшем доме престарелых.

Напомним, что, по результатам проверки в Харьковской области обнаружили еще 32 учреждения для пожилых людей, которые работали незаконно.

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