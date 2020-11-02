Журналисты показали элитную недвижимость главы КС. Фото

Семья председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого владеет несколькими объектами элитной недвижимости в Крыму, под Киевом и в самой столице.

Об этом рассказали журналисты программы "Схемы". В частности, речь идет о четырехкомнатной квартире в ЖК "Новопечерские Липки" в столице и большом особняке с бассейном под Киевом.

Этими объектами, по данным расследователей, пользуется сам Александр Тупицкий, но они записаны на мать и тещу судьи.

"После того как в мае 2013 года Александр Тупицкий был переведен в Киев и назначен судьей Конституционного Суда, в сентябре того же года его семья приобрела четырехкомнатную квартиру площадью 216,5 квадратных метров в жилом комплексе бизнес-класса "Новопечерские Липки" в Киеве, а впоследствии докупила еще два машиноместа там. Средняя стоимость квадратного метра в этом ЖК по состоянию на 2013 год составляла $2900, то есть квартира такой площади стоила там более $600 000", – сказано в материале.

По словам журналистов, имущество записали на мать судьи, Галину Тупицкую. На момент приобретения дорогостоящей недвижимости в ЖК "Новопечерские Липки" ей было 73 года и она была уже на пенсии.

С 2019-го Тупицкий начал декларировать, что сам живет в этих апартаментах, записанных на мать.

Кроме того, у семьи председателя Конституционного Суда журналисты нашли имение с бассейном под Киевом в Василькове. Дом площадью 211,4 квадратных метра и земельные участки общей площадью более 23 сотки были приобретены в августе 2018 и оформлены на тещу Тупицкого – Ларису Колпаченко. Сам судья оформил на себя только 7,5 сотки земли в Василькове, которые внес в декларацию.

По данным журналистов, длительное время Колпаченко работала в аптеке в Донецке.

На снимке территории сверху видно, что между земельным участком Тупицкого и участками, оформленными на его тещу, нет забора, и это одна общая территория. На ней расположен особняк и несколько дополнительных сооружений, также здесь есть бассейн и небольшой пруд.

Источники журналистам сообщили, что этим имением регулярно пользуется и сам Тупицкий.

В воскресенье, 1 ноября 2020 года, журналисты увидели во дворе припаркованную BMW X6 белого цвета. Именно такое авто принадлежит жене Тупицкого Ольге.

Также возле дома увидели черную Toyota Camry. Именно такие авто состоят на балансе Конституционного Суда. Узнать, действительно ли это авто КС, не удалось из-за "номеров прикрытия" – в базе автотранспортных средств МВД они закреплены за другим автомобилем (Mitsubishi Lancer).

Квартира площадью 216,5 квадратных метров в жилом комплексе "Новопечерские Липки" Радио Свобода

Недвижимость оформлена на тещу Тупицкого Радио Свобода

Особняк с бассейном под Киевом в Василькове Радио Свобода

Toyota Camry с "номерами прикрытия" Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты обнаружили у Александра Тупицкого незадекларированный земельный участок в поселке Кореиз Автономной Республики Крым, который он приобрел в 2018 году и оформил по российским законам.

Теща председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого – Лариса Колпаченко – владеет четырьмя земельными участками с домом под Киевом, хотя работала фармацевтом.