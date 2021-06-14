Журналисты обнародовали полную версию 'пленок Медведчука'

В сети обнародовали полную версию записи разговоров якобы народного депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Материалы с разговорами политика составляют более 35 часов.

Их в трех частях опубликовали журналисты Bihus.Info на YouTube-канале. Также Денис Бигус записал отдельный материал, где прокомментировал ситуацию с "пленками Медведчука" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он отметил, что записи вели украинские спецслужбы с 2014 года. Журналист добавил, что в аудиозаписи есть много разговоров, которые не имеют отношения к нардепу.

По словам Бигуса, большое количество разговоров Медведчука не попало в запись из-за того, что тот пользовался защищенной линией связи. Журналист подчеркнул, что тот, кто считает материалы сфальсифицированы, должны послушать запись.

Видео дня

"Тот, кто прослушает полный массив, уже где-то на третьем часу поймет, почему это не так", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что "пленки Медведчука" есть в уголовных производствах против политика.