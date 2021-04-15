Журналисты из Италии побывали в окопах на Донбассе: им рассказали, как гибнут воины ВСУ

Итальянские журналисты посетили линию фронта на Донбассе, а также побывали в окопах вместе с украинскими военнослужащими, которые рассказали им как гибнут защитники Украины.

Как пишет La Repubblica, бойцы ВСУ, несмотря на то, что они измотаны войной, заявили, что готовы умереть за свою страну.

"Пророссийские боевики регулярно провоцируют, открывая огонь из крупнокалиберных пулеметов и выкуривая нас, а затем стреляют из снайперских винтовок. Нам нельзя останавливаться на открытой местности, а перебегать по окопам приходиться наклонившись. Это очень нелегко, особенно когда ты спал всего несколько часов в сутки и видишь, как твоих товарищей убивают один за другим", – рассказал 33-летний Сергей, который немного знает итальянский язык. Будучи подростком боец жил в Виченце.

Военный провел журналистов по окопам на передовую за Авдеевку. Итальянцы отметили, что враг находился всего в сотне метров от позиций и даже была слышна русская речь.

Сергей также показал фото 22-летнего военного, которого застрелил снайпер оккупантов три недели назад. "Вместо него пришел воевать на фронте его дядя", – сказал он.

Командир на передовой Андрей Степаненко рассказал итальянцам, что Москва выдала на оккупированных территориях Донбасса уже более 400 тысяч паспортов. Этот факт она может использовать в качества "обоснования" для вторжения. Больше всего опасения у него вызывает переброска тяжелой артиллерии к границам Украины.

"Мир на Донбассе был одним из предвыборных обещаний Зеленского. Он наивно полагал, что достичь его будет просто, пока не понял, что с Путиным договориться невозможно", – отметил еще один боец Роман, который уже несколько часов стоял на боевом дежурстве с пулеметом. Он считает, что россияне активизируются на Донбассе, а это может привести к еще большим потерям.

Перед наступлением вечера Сергей отвел журналистов обратно в тыл, потому что оставаться на передовой ночью очень опасно. Они рассказали, что где-то с 21:00 началась стрельба из тяжелой артиллерии со стороны оккупантов, которая длилась всю ночь. А уже на утро они узнали, что под обстрел попали двое воинов ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 13 апреля вооруженные формирования РФ на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранение получил один украинский военнослужащий.