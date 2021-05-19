Журналистка рассказала о сестрах, устроивших скандал с паспортами в Харькове: муж одной из них – сторонник 'ДНР'

На видео с выбрасыванием паспортов и оскорблением Украины, снятом возле аэропорта Харькова, присутствовали четыре человека с документами. Двое взрослых – сестры Людмила и Инна Паращенко, а также дети последней, которая и снимала ролик.

Обе женщины родились в Донецкой области в Дружковке, а их отец до событий Евромайдана якобы работал в Службе безопасности Украины в Мариуполе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.

По ее данным, Инна Паращенко замужем, ее муж – гражданин Турции, а у самой женщины предположительно сепаратистские взгляды. "Это ее дети кричали об Украина в ж*пу", – отметила Данилюк-Ярмолаева.

Сестра Инны Людмила сейчас живет в Харькове. У нее есть сын, а также муж Виталий Чмулев, который в соцсетях высказывал приверженность "ДНР", а также ее ликвидированным террористам "Гиви" и "Мотороле".

"Своего сына они воспитывают в любви к "ДНР", – написала журналистка.

Она добавила, что отец сестер "Украину на дух не переносил", а недавно он исчез. Мужчина якобы может находиться на оккупированных Россией территориях Донбасса.

"Говорят, в нашем локальном секторе Газа – консультирует любимых ополченцев. Батяня еще и лучший дружок Валерия Гнатенко – это бывший мэр Дружковки. Который сейчас депутат ОПЗЖ", – сообщила Ярмолаева.

Напомним, украинку Людмилу Чмулеву (Паращенко), которая якобы с детьми выбросила паспорта Украины и сняла это на видео, внесли в базу "Миротворца". Заметим, что в МВД "героиней" скандала назвали гражданку Инну П.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя случай с выбрасыванием паспортов, сообщил, что на женщину уже составили административные протоколы за мелкое хулиганство и уклонение от нормального воспитания детей. В то же время она с детьми 19 мая все же уехала в Стамбул (Турция).

Как сообщал OBOZREVATEL, помощник главы Государственной пограничной службы Украины и пресс-секретарь Андрей Демченко рассказал, что женщина, которая выбросила паспорта Украины вблизи аэропорта города Харьков на газон, не имела ни нотариального согласия отца двух своих несовершеннолетних детей на их вывоз в Турцию, ни свидетельства об их рождении.