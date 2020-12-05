Журналист пробрался в офис Гройсмана, который фигурирует в деле о 75 миллионах

Журналист Влад Сидоренко опубликовал видео, как он заходит в офис в комплексе "Аристократ". Эта недвижимость фигурирует в постановлении Высшего антикоррупционного суда по делу Максима Микитася. Офисное помещение стоимостью 75 млн гривен якобы получил в качестве взятки Владимир Гройсман.

"Самое интересное, что Владимир Гройсман знаете, что сделал с взяткой в виде 2000 кв м за 75 млн от Максима Микитася? Правильно, организовал личный офис. Да. Я поехал и лично в этом убедился", – написал журналист в Facebook.

Самое интересное, что взяточник Volodymyr Groysman, знаете что сделал с взяткой, в виде 2000 кв м за 75 млн, вот Максим ... Опубликовано Vlad Sydorenko Пятницу, 4 Декабря 2020

На видео Сидоренко общается с охранниками офиса, которому он сообщил, что у него назначена встреча с Гройсманом. Охранники сообщили, что Владимир Борисович приезжает в разное время.

Как известно, спикер Владимир Гройсман в Facebook опроверг его причастность к скандальному делу "Укрбуда".

Накануне главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов сообщил, что НАБУ провело обыски в структурах Гройсмана после показаний известного застройщика Максима Микитася. В СМИ также обнародовали постановление Высшего Антикоррупционного суда, в котором говорится о том, что экс-премьер-министр Владимир Гройсман получил взятку в сумме более 75 млн гривен.