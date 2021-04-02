Журналист показал огневую 'ответку' ВСУ по противнику на Донбассе. Видео

Вооруженные силы Украины открыли ответный огонь по российским оккупантам в Донецкой области.

Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Где именно произошел бой, не уточняется (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео показано уничтожение огневой точки противника.

"Специально для тех, кто считает, что украинские военные не дают "ответку", когда по ним стреляют пророссийские боевики. Подразделение ВСУ уничтожает огневую точку противника в ответ на прицельный огонь оттуда. Видео из Донецкой области", – написал Цаплиенко.

(Видео – Telegram Андрея Цаплиенко)

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения операции Объединенных сил 1 апреля было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России. В результате обстрела врага ранение получил один украинский военнослужащий.

За день до этого террористы пять раз нарушили режим прекращения огня, однако тогда обошлось без пострадавших в ВСУ.