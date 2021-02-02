Журналист назвал имя подозреваемого в поджоге "Эпицентра" и слил скандальную информацию о ТЦ
Поджигатель "Эпицентра" в Первомайске работал в одиночку. Его зовут Регушевский Николай Николаевич, дата его рождения – 20.02.1983 года.
Об этом журналист Макс Назаров сообщил в своем Telegram-канале. Таким образом он опроверг версию пресс-службы торгового центра о двух поджигателях.
По словам журналиста, подозреваемый приехал в Первомайск из Запорожья. На это указывают контакты и звонки в его телефоне.
"Приехал специально сжечь эпицентр, потому что имеет неприязнь к директору", – так описан мотив преступления, исходя из предварительного допроса.
Как сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет на своей странице в Facebook, поджигателю грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Кроме того, выяснилось, что сгоревший "Эпицентр" якобы не был официально сдан в эксплуатацию. Не смотря на это, ТЦ почти два месяца принимал посетителей. Во время строительства нового торгового центра были грубо нарушены нормы пожарной безопасности.
"Из-за этого во время пожара не сработали гидранты, так как отрубило свет и насос не давал давления (пожарные объясняют, что это грубейшее нарушение делает всю систему пожарки бесполезной и этому эпицентру суждено было "сгореть")", – написал Макс Назаров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В городе Первомайск Николаевской области 2 февраля вспыхнул торговый центр "Эпицентр". На месте инцидента работали несколько бригад спасателей.
Причиной пожара стал поджог, 37-летний мужчина зашел в "Эпицентр" с ножом и топором и поджег помещение изнутри. Его задержали охранники ТЦ вместе с полицией охраны, один из сотрудников был ранен. В пресс-службе "Эпицентра" заявили, что поджигателей было двое.
Местные жители сняли видео пожара с дрона, благодаря которому можно оценить масштаб ЧП. От здания торгового центра валил большой столб густого черного дыма, его было видно из разных районов города.