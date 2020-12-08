Жителям Новых Санжар, которые бросали камни в полицейских, вынесли приговор

Новосанжарский районный суд Полтавской области вынес приговор Михаилу Галаке и Константину Бигдану, обвиняемым в массовых беспорядках в феврале, когда в Новые Санжары привезли эвакуированных из Китая украинцев.

Как сообщила hromadske адвокат Константина Бигдана Валентина Рябуха, фигуранты заключили сделку со следствием и были приговорены к 5 годам с испытательным сроком в 1 год.

По данным следствия, Бигдан и Галака бросали кирпичи, препятствуя проезду автобусов с эвакуированными людьми. В результате пострадали пять правоохранителей.

"Они там бросали камни, били окна. Они делали это по собственному желанию, потому что тогда там все поднялись, шли колоннами. Люди были напуганы", – рассказала адвокат.

Ранее сделку со следствием заключили еще несколько задержанных. В общем по факту массовых беспорядков в феврале 2020 года было сообщено о 10 подозрениях и открыто 8 уголовных производств.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Новые Санжары Полтавской области 20 февраля более 2 тысяч человек заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушевал коронавирус.

Между силовиками и местными жителями произошли масштабные столкновения – пострадали 10 человек.