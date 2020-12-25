Жители "Л/ДНР" – об оккупации: зарплат на жизнь не хватает, хочется в Украину. Видео

Жители временно оккупированных территорий Донбасса пожаловались на экономический упадок в регионе. Кроме того, там стали задумываться о возвращении в состав Украины.

Видео с соответствующим признанием опубликовал на своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц). "Смелый парень. Назвать "ДНР" "ж*пой" сможет не каждый. При этом живя на оккупированной территории", – подписал он ролик (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, молодой человек рассказал, что если выехать за пределы центра Донецка, то можно увидеть целые опустевшие районы без света и признаков цивилизации.

"Не потому, что все перебито, а потому что из-за войны люди уехали и не планируют возвращаться. Смысла нет возвращаться и сидеть в ж*пе. Город стагнирует, разрушается еще больше. Ничего не строится, не развивается", – сказал юноша.

"Мне бы хотелось возвращения в Украину или какого-либо взаимодействия с ней в любой форме. Законы Украины и положение лучше, чем в РФ. Там как-то дышится легче. Да и с курсом там получше", – добавил он.

Еще одним подобным роликом поделился на личном Telegram-канале украинский журналист Денис Казанский. В видео молодая женщина, работающая в учебном заведении, утверждает, что ее устраивает зарплата в ОРДЛО, но прожить на нее месяц нереально.

"Российский блогер Варламов снял сюжет о жизни в ОРДЛО. Больше всего понравилась фраза одной из героинь этого сюжета, сторонницы РФ: "Меня моя зарплата устраивает, но прожить на нее месяц я не могу". Прямо можно делать эту фразу девизом "Л/ДНР", – отметил Казанский.

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