Жители Крыма записали видеообращение к Путину, пожаловавшись на проблемы с землей

Жители поселка Форос в оккупированном Россией украинском Крыму записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на проблемы оформления земли.

Свои участки в двух жилых массивах Фороса крымчане получили еще до аннексии. Ролик был опубликован в YouTube и других соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Спикер" обратившихся к Путину крымчан заявила, что у них "беда". Как отметила женщина, за свои участки, "полученные при Украине", они борются шесть лет. Ситуацию она назвала "кругами ада, которые не заканчиваются".

"Нас не слышат, нам препятствуют. На все наши письма нет никакой реакции... Скорее всего, эти участки приглянулись кому-то", – считает гражданка.

Она сказала, что без Путина решить ситуацию не выйдет. "Мы понимаем, что последняя инстанция это все-таки вы. Здесь нужно ваше волевое решение. Мы сами не справимся", – обратилась женщина к российскому президенту.

Как отметил КРЫМский банд*ровец в своем блоге, главная ораторша "скулит... но уверяет, что по сей день все рады России". "Видимо, чтобы на подвал ФСБ не попасть", – пошутил он.

Добавим, только 38 владельцев участков в Форосе, отведенных под под индивидуальное жилищное строительство, смогли оформить документы. Еще 120 владельцам это не удалось.

Жители выиграли выиграли несколько судов, но незаконная "администрация" Ялты отказалась дооформлять документы.

Обращение жителей Крыма к главе РФ:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму решили, что "ничейную" недвижимость будут изымать и признавать муниципальной собственностью через суд.