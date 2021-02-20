Жители Горловки пожаловались на "лунный пейзаж" на дорогах. Видео

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
10,5 т.
Горловка под оккупацией 'ДНР'

Жители временно оккупированной российскими террористами "ДНР" Горловки пожаловались на отсутствие дорог в городе и невозможность нормально передвигаться на транспорте.

Видеороликом с доказательствами из соцсети TikTok поделился на своей странице в Twitter офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим. "Там уже "все хорошо", а скоро будет "еще лучше". Надо немножечко подождать", – с сарказмом подписал он показательные кадры хозяйствования оккупантов на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На съемке видно, что от дорожного покрытия даже в центре города почти ничего не осталось – вся полоса покрыта огромными глубокими ямами, а в некоторых местах даже создается впечатление, что асфальт перерыт.

"Центральная улица города Горловки. Вот вам ответ на ваш вопрос, почему я продала мотоцикл. Как тут ездить на мотоцикле? И еще, если ты не местный и поедешь вот туда, то тебе крышка. Нужно ехать по рельсам. Стать, как трамвайчик, на своей машине и ехать ровненько по рельсам. Вот такие лежачие полицейские по-горловски", – возмутился женский голос за кадром.

При этом автор ролика уточнила, что показала только маленькую часть дорожного коллапса в Горловке, ведь съемка велась только на центральных улицах.

Пост Сергея Нещадима

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обнародовали кадры из временно оккупированных Донецка и Макеевки, где местным жителям раздавали бесплатную еду. За похлебкой выстроились огромные очереди голодных с кастрюлями, бидонами и пластиковыми ведрами.

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