Жители Горловки пожаловались на "лунный пейзаж" на дорогах. Видео

Жители временно оккупированной российскими террористами "ДНР" Горловки пожаловались на отсутствие дорог в городе и невозможность нормально передвигаться на транспорте.

Видеороликом с доказательствами из соцсети TikTok поделился на своей странице в Twitter офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим. "Там уже "все хорошо", а скоро будет "еще лучше". Надо немножечко подождать", – с сарказмом подписал он показательные кадры хозяйствования оккупантов на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На съемке видно, что от дорожного покрытия даже в центре города почти ничего не осталось – вся полоса покрыта огромными глубокими ямами, а в некоторых местах даже создается впечатление, что асфальт перерыт.

"Центральная улица города Горловки. Вот вам ответ на ваш вопрос, почему я продала мотоцикл. Как тут ездить на мотоцикле? И еще, если ты не местный и поедешь вот туда, то тебе крышка. Нужно ехать по рельсам. Стать, как трамвайчик, на своей машине и ехать ровненько по рельсам. Вот такие лежачие полицейские по-горловски", – возмутился женский голос за кадром.

При этом автор ролика уточнила, что показала только маленькую часть дорожного коллапса в Горловке, ведь съемка велась только на центральных улицах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обнародовали кадры из временно оккупированных Донецка и Макеевки, где местным жителям раздавали бесплатную еду. За похлебкой выстроились огромные очереди голодных с кастрюлями, бидонами и пластиковыми ведрами.