Жителей ОРДЛО могли принуждать жаловаться на Украину в ЕСПЧ – Минюст

Жителей временно оккупированного Донбасса оккупанты могли заставлять массово подавать жалобы против Украины в Европейский суд по правам человека.

Об этом заявил заместитель министра юстиции – уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина в интервью для издания "Буквы". Он отметил, что сейчас в ЕСПЧ подано 10,5 тыс заявлений против нашего государства, из которых 8 тысяч – только с оккупированных Крыма и Донбасса.

"А из этих 8 тысяч – 7 тысяч представлены с Донбасса. И из них 6 тысяч – жалобы исключительно против Украины. Эти жалобы нам не коммуницировали, поэтому могу только догадываться, о чем там идет речь. Но смотрите: вся Украина сгенерировала 10,5 тыс. жалоб и из них – 7 тысяч это исключительно жалобы с Донбасса. То есть сама Украина генерирует где-то в районе 4 тыс. жалоб. У нас в Минюсте есть подозрение, что людей, живущих в ОРДЛО, могли подтолкнуть массово подавать заявления против Украины", – отметил Лищина.

Представитель государства в ЕСПЧ уточнил, что там коммуницировали только два заявления. Первое касалось выплат пенсий Украиной, но суд постановил, что национальные средства защиты еще не исчерпаны, поэтому отклонил жалобу.

Второе дело касалось разрушения жилья. Так, истица жаловалась на то, что ее дом якобы обстреляли Вооруженные силы Украины. Однако эту жалобу, скорее всего, будет ждать такое же решение, как и предыдущую.

"Также у нас есть 150-200 дел, где вместе фигурируют Украина и Россия. Это жалобы, поданные украинскими военными, которых взяли в плен и пытали. Военными, которые так или иначе пострадали от военных действий. Заявления поданы против России как нарушителя и Украины, у которой были позитивные обязательства, которые надо было выполнять. В частности, речь идет о плохой организации боевых действий, в результате чего военные попали в плен", – отметил Лищина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина обратится в Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге (Нидерланды) из-за обстрелов гражданских объектов террористами "ЛНР". Сообщение с соответствующей информацией подписал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.