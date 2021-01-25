Житель Луцка ударил полицейского в лицо

38-летнего жителя Луцка задержали за нападение на полицейского.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, инцидент произошел 24 января около 22:00. Сотрудники патрульной полиции Волынской области прибыли на место ДТП. При оформлении материалов у водителя, который совершил аварию, полицейские увидели пистолет.

На место вызвали следственно-оперативную группу. В это время знакомый водителя вел себя агрессивно, мешал работе правоохранительных органов, после чего ударил одного из патрульных в лицо.

Сотрудник полиции был госпитализирован с травмами головы.

Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине подозрения по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Следователи будут ходатайствовать об избрании правонарушителю меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина 28 декабря на станции "Оболонь" ударил в лицо сотрудницу метрополитена.