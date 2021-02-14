Жилье переселенцам будет стоить как бюджет Украины, – Грымчак

На сегодняшний день государство Украина не в состоянии обеспечить всех граждан, покинувших свое жилье на оккупированном Донбассе, новым жильем или соответствующей компенсацией.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак. "Для того, чтобы, условно говоря, построить или купить им жилье, надо потратить чуть ли не годовой бюджет Украины", – сказал он.

Комментируя тематическое заявление вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, Грымчак отметил, что оно, скорее всего, не просчитано финансово.

В частности, экс-замминистра напомнил, что в Украине зарегистрировано более миллиона внутренне перемещенных лиц. По его словам, фактическое количество может быть гораздо больше.

"У нас на сегодняшний день только официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц около 1,5 миллиона. Я думаю, что, по большому счету, их больше", – сказал он.

В этом контексте Грымчак рассказал, что сам фактически является вынужденным переселенцем, но отказался от этого статуса.

"Я сам из Донецка и поэтому я могу сказать, что при том, что регистрация у меня до сих пор донецкая, я не регистрировался как внутренне перемещенное лицо. И когда мне предлагали, я отказался. Я знаю многих людей, которые сделали то же", – сообщил он.

Напомним, Алексей Резников в интервью радио "Новое время" заявил, что гражданам Украины, которые покинули свое жилье на временно оккупированных территориях, будет выделена определенная компенсация и созданы комфортные условия.

Как писал OBOZREVATEL, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что подавляющее большинство жителей оккупированных территорий Донбасса не верит в заявления кремлевских пропагандистов.