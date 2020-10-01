Жертвами пожара на Луганщине стали 9 человек: появилась реакция Зеленского

Масштабный пожар в Луганской области по состоянию на утро 1 октября подошел к линии разграничения – ситуацию усугубили сильные порывы ветра, из-за чего под угрозой оказались десятки населенных пунктов. Там спасатели нашли тела еще двух погибших.

В целом количество жертв огненной стихии увеличилось до 9 человек. На ситуацию в крае отреагировал президент Владимир Зеленский, детали же рассказали в управлении ГСЧС Украины на Луганщине (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По данным спасателей, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 146 очагов огня. Из-за порывистого ветра огонь быстро распространялся, но пожарным удалось потушить десятки возгораний.

Пожары на Луганщине подобрались к линии разграничения. Управление ГСЧС Украины в Луганской области

Самая сложная ситуация пока наблюдается в районе Станицы-Луганской – под угрозой там находятся 22 населенных пункта. В четверг пожарные вместе со всеми силами старались избежать появления огня на лакокрасочном заводе и других предприятиях, где много спирта. Сил и средств для ликвидации огня, подчеркивают в управлении ГСЧС на Луганщине, хватает.

Ситуацию в зоне пожаров на Луганщине ухудшил порывистый ветер. Управление ГСЧС Украины в Луганской области

На утро 1 октября было известно о гибели шести человек, среди них – лесничий. Еще троих госпитализировали с отравлением угарным газом. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе полиции Луганщины. В частности, утром 1 октября в поселках Сиротино и Вороново нашли тела двух местных жителей.

Позже в пресс-службе ГСЧС Украины уточнили, что по состоянию на 11:30 четверга в результате пожаров в природных экосистемах на территории Луганской области погибли 8 человек, еще 10 были госпитализированы.

"Эвакуированы 120 человек, в том числе из: сел Муратово – 35 (размещены в пгт Новойдар в школе и больнице), Вороново – 40, Сиротино – 25, Осколоновка – 20 (эвакуированные из трех сел размещены в г. Северодонецк)", – добавили в ведомстве.

Со своей стороны заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил о 9 жертвах огненной стихии.

"К сожалению, сегодня мы имеем 9 погибших. Один – в результате пожара. Соответствующее решение по остальным будет после проведения экспертиз", – сказал он.

Правительственная группа во главе с Сергеем Яровым вылетела на место пожаров в Луганской области. МВД Украины

Также в ГСЧС добавили, что с зоны пожаров были эвакуированы 120 человек, из-за стихии в нескольких школах остановили обучение, куда и готовятся отправлять эвакуированных.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет до 9,3 тыс. гектаров. Всего к тушению привлечены 1229 человек и 204 единиц техники.

Правительственная группа. МВД Украины

Утром 1 октября на место лесных пожаров в Луганской области для координации действий всех сил вылетела правительственная группа во главе с первым заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым. К тушению очагов возгораний привлекли авиацию.

В МВД подчеркнули, что в состав группы также вошли председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин, командующий Нацгвардии Николай Балан, председатель Государственного агентства лесных ресурсов Василий Кузьович и первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский.

Реакция Зеленского

На трагедию отреагировал президент, его позицию передала пресс-служба ОПУ: там поблагодарили пожарных и предложили нардепам выделить в следующем году больше денег на финансирование ГСЧС Украины.

Спасатели эвакуировали из зоны огненной стихии 120 человек. Управление ГСЧС Украины в Луганской области

"Выражаем благодарность нашим спасателям, военным и всем, кто привлечен к укрощению пожаров на Луганщине и спасению людей... К сожалению, есть погибшие и госпитализированные с отравлением угарным газом. Нужно четко установить причины такого масштабного распространения огня... Учитываем также информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться с временно оккупированной территории нашего государства незаконными вооруженными формированиями и могли повлечь по крайней мере часть из этих пожаров в таких погодных условиях, которые есть в эти дни на линии разграничения", – говорится в сообщении пресс-службы ОПУ.

Пожар на Луганщине распространился на почти 10 тыс. гектаров. Управление ГСЧС Украины в Луганской области

В Офисе призвали правительства оказать помощь всем пострадавшим от пожаров. Это, подчеркнули в учреждении, должно быть сделано без лишней бюрократии и в достаточном объеме. Народных депутатов просят во время обсуждения и утверждения проекта государственного бюджета Украины на следующий год учесть потребность в увеличении расходов на сектор обороны и безопасности государства, в частности, дополнительные средства планируется направить для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Правительственная группа вылетела в зону пожаров для координации действий всех сил. МВД Украины

"Работники именно этой службы занимаются спасением людей. Считаем, что представители законодательной и исполнительной ветвей власти должны работать совместно и исключительно рационально для того, чтобы государство было всегда готово эффективно реагировать на все возможные ситуации чрезвычайного характера", – заявили в Офисе президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России на Донбассе в ночь на четверг, 1 октября, совершили обстрел лесного массива. В результате возник еще один очаг пожара в Луганской области.