Жертв катастрофы Ан-26 под Харьковом могло быть больше: в ГБР рассказали, кто избежал гибели

На самолете Ан-26Ш, в котором под Чугуевом погибли 26 человек, должны были лететь еще двое курсантов. Впрочем, в день, когда случилась трагедия, они все же не сели на борт.

Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела Главного следственного управления Государственного бюро расследований Вадим Приймачок. Он уточнил, что обстоятельства последнего полета экипажа 25 сентября стали известны во время следствия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нами установлено, что предусматривались еще два курсанта на этот полет, однако при счастливых для них обстоятельствах они в этот день не полетели и фактически остались живы", – сказал Приймачок.

В то же время следователем стало известно, что к полетам в качестве помощников командира экипажа допустили двух четвертокурсников Харьковского университета Воздушных сил. Однако они не имели права выполнять такие полномочия, поскольку еще только проходили соответствующую программу учений.

Также в ГБР заявили, что основной причиной падения самолета АН-26Ш стало незаконное разрешение руководства на полеты конвейерным способом. Кроме того, авиакатастрофе поспособствовали перегрузка самолета и отсутствие опыта членов экипажа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Что касается ремонта самолета, то в нем не было найдено никаких нарушений.

18 декабря командующему Воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову было объявлено подозрение в деле о падении самолета Ан-26, в частности, в небрежном отношении к служебным обязанностям, повлекшем тяжкие последствия.