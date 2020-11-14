Жену Кожары будут судить за ложные показания по делу об убийстве Старицкого

Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт против супруги бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары.

Женщину обвиняют в том, что она пыталась ввести в заблуждение следствие, чтобы создать алиби мужу (часть 2 статьи 384 УК), сообщается на сайте ведомства.

В прокуратуре уточнили, что женщина сообщила правоохранителям недостоверные сведения во время допроса в качестве свидетеля.

"Своими ложными показаниями жена пыталась способствовать тому, чтобы ее муж избежал ответственности за убийство. Однако выводы экспертов опровергли все сказанное фигуранткой производства во время выступления в суде и в рамках следственного эксперимента", – пояснили в ведомстве.

Досудебное расследование по указанному производству завершено.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд отказался выпустить из-под стражи Леонида Кожару, которого подозревают в убийстве главы правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

Ранее прокуроры рассказали подробности гибели бизнесмена, главы правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого, который был найден застреленным в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары.

Как выяснилось, Кожара и его гость во время ЧП находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Стрельба произошла во время застолья

25 марта экс-главе МИД объявили о подозрении по факту умышленного убийства.