Женщина, выбросившая в аэропорту украинские паспорта, попала в базу 'Миротворца'. Фото

Украинку Людмилу Чмулеву (Паращенко), которая якобы с детьми выбросила паспорта Украины и сняла это на видео, внесли в базу "Миротворец". Отметим, что в МВД "героиней" скандала назвали гражданку Инна П., правоохранители уже составили на нее админпротокол.

Информация же о Чмулевой опубликована на сайте. Среди материалов есть снимки с оккупированных территорий Донбасса (чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

Причины, по которым гражданка попала в базу, такие:

демонстративное публичное глумление над гражданством Украины;

вовлечение малолетних детей в антиукраинскую акцию;

участник актов гуманитарной агрессии против Украины.

По данным "Миротворца", Людмила Чмулева (Людмила Паращенко) родилась в Дружковке Донецкой области, а проживает в Харькове. Ее муж Виталий Чмулев является уроженцем Горловки. На сайте разместили скриншоты из его страницы в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте", где якобы их маленький сын позирует на танке с флагом так называемой Новороссии.

Отметим: заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя случай с выбрасыванием паспортов, сообщил, что гражданку зовут Инна П., на нее уже составили административные протоколы за мелкое хулиганство и уклонение от нормального воспитания детей. При этом она с тремя детьми 19 мая все же выехала в Стамбул (Турция).

Среди родственников Людмилы Чмулевой на "Миротворце" указана сестра Инна Александровна Паращенко, на их совместном фото заметно, что они очень похожи между собой. Возможно, "героиней" скандала была Инна П., а ее сестра Людмила просто решила защитить ее, записав обращение в Instagram (позже доступ к профилю был закрыт). В нем, напомним, она заявила, что видео, которое распространили СМИ – это фейк, и оно якобы было специально смонтировано. Также заявила, что ей начали поступать угрозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, помощник главы Государственной пограничной службы Украины и пресс-секретарь Андрей Демченко рассказал, что женщина, которая выбросила паспорта Украины вблизи аэропорта города Харьков на газон, не имела ни нотариального согласия отца двух своих несовершеннолетних детей на их вывоз в Турцию, ни свидетельства об их рождении.