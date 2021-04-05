Жена судьи Чауса: муж рассмотрел дело Корбана и с того момента наша жизнь стала другой

Жена беглого украинского судьи Николая Чауса Светлана заявила, что ее мужа похитили потому, что он собирался вернуться в Украину и дать показания.

Как рассказала она в интервью "Стране", все проблемы начались с тех пор, когда Чаус рассматривал дело бизнесмена Геннадия Корбана.

"Тогда к моему мужу пришли, стукнули кулаком по столу и сказали рассмотреть это дело, иначе вылетит. С кем он там встречался, я не знаю, но я так понимаю, что это был Грановский (народный депутат VIII созыва Александр Грановский, – ред.). Мой муж рассмотрел дело Корбана (и отправил его под стражу, – ред.). С того момента наша жизнь стала… другой, скажем так", – отметила Светлана Чаус.

По ее словам, семья начала замечать, что за их домом постоянно следят.

"К супругу на работу приходили люди с денежными предложениями, он говорил мне, что неоднократно их всех посылал. О том, что за ним следит НАБУ и глава НАБУ Артем Сытник, мой муж не знал. Но о том, что за моим мужем следит НАБУ, скорее всего, знало его начальство. Специально на него натравили НАБУ, чтобы подставить", – утверждает жена.

Она считает, что дело о взятке судьи Чауса было сфабриковано, а сама взятка – это провокация НАБУ.

"Мой муж никогда ни у кого ничего не мог требовать. Полищук (глава отдела по работе с общественностью НАБУ Александр Полищук, – ред.) пришел к нему в кабинет и выложил эти деньги. Тут сразу НАБУ с фотоаппаратами – все, взяли. Взяточник. Задержали. Поймали коррупционера. Потом началась медиа-атака на моего мужа и мою семью. Я полагаю, что этой медиа-атакой также занимались Сытник и Грановский. С целью запугать семью и удалить нас из страны", – подчеркнула Светлана Чаус.

По ее информации, потом мужу что-то подсыпали и вывезли из Украины на чартерном самолете.

"Когда он очнулся, он только спустя несколько дней понял, что он не в Украине. Хотя ни о какой загранице речь не шла. То есть его вывезли без его согласия. Потом у кого-то он спросил и выяснил, что он в Кишиневе", – добавила жена.

Позднее она с детьми также переехала в Молдову. При этом Светлана Чаус не подтвердила, что их эмиграцию спонсировал Грановский.

"Лично я денег от Грановского не брала. У меня вид на жительство, я тут живу официально, как и дети. А вот мой муж со своими друзьями этот вопрос решить не смог. Он живет без документов, в ожидании, что ему позволят вернуться. До 2019 года мы даже пикнуть не могли. И думать не могли об этом", – сказала женщина.

По ее словам, теперешнее похищение Чауса произошло, когда он повез ребенка на тренировку.

"Он был с охранником. 12 часов дня, людное место, спортивный зал, дети как раз вышли с тренировки. Ребенок отстал, муж с охранником шли к машине. Стоит белый автобус, из него выскакивает шесть человек в темной одежде, в масках, закрывающих лицо. Трое бросают моего мужа в автобус, еще трое – охранника. Это похищение. При чем охранника даже избили: ему закрыли пленкой глаза, рот и выкинули в канаву, он потерял сознание. А когда пришел в себя, рядом никого не было. Он пришел домой через два часа. Тогда он все это и рассказал", – отметила Светлана.

В то же время она сомневается, что мужа вывезли в Румынию, о чем сообщали СМИ.

"Не знаю, есть и другая информация о его местонахождении. То, что он в Румынии – вряд ли. Сомнительная информация... По фото не могу сказать, он ли это. Говорят, что это Евросоюз и туда не так просто попасть", – заключила жена Чауса.

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