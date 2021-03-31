Жена и пасынок Кернеса получили миллиардное "наследство": СМИ провели расследование

Ряд объектов недвижимости в Харькове после смерти мэра города Геннадия Кернеса перешли в собственность его жены Оксаны Гайсинской и пасынка Родиона Гайсинского.

Как говорится в сюжете Bihus.Info, среди них – земля под самыми большими харьковскими рынками, кафе и зданиями в историческом центре Харькова (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Журналисты отмечают, что по декларации Кернес арендовал небольшую комнату и номер в гостинице "Националь". Никаких других объектов недвижимости покойный мэр не показывал, также не появлялись в его декларации ни жена, ни пасынок.

Между тем Родион Гайсинский еще с 2019 года начал возникать в качестве владельца или совладельца в харьковских компаниях, на которые выводились ценные и когда-то коммунальные объекты. Этот процесс активизировался после того, как Кернес уже в 2020 году попал в клинику "Шарите" в Германии. В компаниях начал появляться не только Родион, среди владельцев значилась уже и Оксана Гайсинская.

Так, сейчас компании, где Родион Гайсинский записан как владелец или совладелец, владеют: землей под кофейней на проспекте Независимости. Участок ранее город продал частной фирме из орбиты Кернеса в рассрочку на 5 лет; землей под рынками "Центральный", "Европа", "Сказка", "Конный", ХТЗ, рынком возле метро "Индустриальная", рядом мелких торговых объектов в разных частях города, а также рынками "Солли" и "Терминал".

Компанией "Паркинг+". Это один из крупнейших подрядчиков харьковских коммунальщиков, который занимается строительством и ремонтом дорог, а также продажей асфальтобетона. Компания регулярно побеждает на харьковских тендерах, получив за последние три года от города более 3 миллиардов гривен. Кроме огромных подрядов "Паркинг+" контролирует асфальтобетонный завод на окраине Харькова.

Оксана Гайсинская уже появилась среди владельцев компаний, которые владеют землей под фудкортом "Сказочный домик" в парке Горького. Внутри двухэтажного дома – кафе, рестораны, развлекательные зоны. Интересно, что участок находится посреди коммунального парка, но он в частной собственности: его продали еще в 2012 году для "строительства и дальнейшей эксплуатации объекта стационарной рекреации". В дальнейшем малоизвестный владелец участка "перебросил" ее фирме "Фиаба", которой сейчас полностью владеет Гайсинская.

Также принадлежит Гайсинской землей под кофейней в центральном парке Шевченко. Этот земельный участок депутаты Харьковского городского совета отдали в аренду компании Оксаны Гайсинской до 2046 года.

В ее владении и земля под зданием и само здание на улице Скрипника, что рядом с центральной харьковской улицей Сумской. Раньше здесь был областной центр Партии регионов, позже стал региональный штаб партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Также Гайсинской принадлежит земля в центральной части Харькова под "торговые центры". Речь идет о здании и земле под ним на улице Мироносицкой с целевым назначением под "торгово-офисный центр". А также о здании и земле под ним на улице Сумской, в исторической части города – вплотную к театру Шевченко. Ими владеет компания "Диамант 2006", куда Гайсинская вошла несколько недель назад. На этом месте фирма планирует построить семиэтажный торговый комплекс, но этому противостоят чиновники из областного управления культуры, которые заявляют, что в этой точке Харькова здание такой высоты (31 метр) возводить запрещено, поскольку это часть исторического ареала. Суды по этому поводу еще продолжаются.

По подсчетам журналистов, стоимость активов, владельцами которых теперь по сути являются Оксана и Родион Гайсинские, может составлять около 1,3 млрд гривен. В то же время это может быть не исчерпывающий перечень имущества, которое "получили в наследство" родственники покойного мэра Харькова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря 2020 года Геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.