Женщина, потерявшая в резне в Кривом Роге мужа и сына, рассказала о трагедии

Юлия Костецкая – жена и мать убитых в Кривом Роге неадекватным преступником двоих мужчин – рассказала о трагедии.

Она уточнила, что в воскресенье, 8 ноября, они семьей собирались ехать в Винницкую область, пишут "Факты". Накануне поездки решили зайти в магазин, чтобы купить продуктов в дорогу.

По словам 59-летней женщины, сын Николай сказал ей, чтобы она шла вперед, а мужчины ее догонят.

Однако в магазин "Восход", в котором она ждала их, отец с сыном так и не пришли.

Юлия сделала все покупки, а когда возвращалась домой, получила телефонный звонок.

"Вы знаете Костецкого Николая Антоновича?... Вашего мужа убили", – сообщил ей сотрудник полиции.

Вернувшись на место преступления и увидев убитого мужа, женщина долго не могла поверить, что все кончено и пыталась его спасти. А потом потеряла сознание.

Как именно все произошло, она не знает. По записям камер наблюдения видно, что 66-летний отец безуспешно пытается защитить 31-летнего сына от убийцы.

"Хоть бы одного оставил, нелюдь! Как мне теперь жить? Хочу спросить у него: "За что? Я вымаливала это дитя у Бога целых восемь лет… А ты его убил!" – сказала она.

Женщина рассказала, что у них с мужем не было детей восемь лет, никакое лечение не помогало. Позже семья усыновила мальчика в возрасте 5 месяцев. Ребенка звали Коля, как и мужа Юлии.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Тарас Усенко, устроивший резню в Кривом Роге, планировал убить 15 человек. По его словам, так ему "велел Бог".