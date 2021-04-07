Жена Чауса – о суде над Корбаном: мужу дали серьезное указание

Жена украинского судьи-беглеца Николая Чауса Светлана заявила, что просила супруга отказаться от рассмотрения дела бизнесмена Геннадия Корбана (которого впоследствии Чаус отправил под стражу. – Ред.). Однако, по ее словам, у судьи "не было выхода".

Об этом Светлана Чаус написала в ответ на комментарий под постом на своей странице в Facebook. Ей задали вопрос о том, как она себя чувствовала, когда ее муж судил Корбана после проведенной ему операции.

Жена Чауса утверждает, что ее супругу тогда тоже было нелегко, но он, вероятно, не мог отказаться от суда над бизнесменом из-за указания.

"Нет, не забыла! Было страшно и больно, что в нашем государстве не соблюдена защита прав и свобод каждого человека! Я со слезами просила, чтобы мой муж отказался от этого дела. Ему все это было тоже непросто. Но, видимо, было серьезное указание. Я так понимаю, у него не было выхода...Другого объяснения нет", – написала Светлана.

Ранее супруга Чауса заявила о том, что ее мужа похитили потому, что он собирался вернуться в Украину и дать показания. По ее словам, у их семьи начались проблемы после того, как судья рассмотрел дело Корбана.

Напомним, 3 апреля стало известно о похищении Чауса в Молдове. Это произошло в центре Кишинева. 4 апреля в сети появилось фото с якобы Чаусом, которого вывезли на территорию Румынии.

Вскоре в Молдове задержали первого подозреваемого в похищении украинского судьи Николая Чауса, а СМИ сообщили о его вывозе в Украину.

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