Жена арестованного в Крыму журналиста обратилась к Зеленскому

Жена задержанного в Крыму Федеральной службой безопасности России (ФСБ) Владислава Есипенко Екатерина считает арест мужа незаконным, потому что он занимался на территории полуострова журналистской деятельностью. Он поехал туда, ведь раньше, еще до оккупации, жил там с семьей.

В пятницу, 19 марта, она обратилась за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Министерству иностранных дел, передает "Радио Свобода".

"Задержание моего мужа является незаконной акцией, поскольку Влад на территории Крыма занимался журналистской деятельностью. Это признано всеми институтами, демократическими странами мира. В Крым Влад ездил, потому что мы когда-то, еще при Украине, там жили", – сказала женщина.

Екатерина отметила, что семья ее мужа покинула Крым в 2015 году. Сам он не является профессиональным журналистом, но занимался этим делом как хобби. Владислав использовал любую возможность для освещения событий в Крыму, ведь считал это своим долгом.

Жена Есипенко сообщила, что к нему до сих пор не могут попасть адвокаты.

"Я хочу обратиться ко всем, кто может помочь и приблизить освобождение Владислава Есипенко. К президенту Украины, к омбудсмену, МИД, к международным организациям. Прошу помощи у всех, кто может нам в этом помочь", – попросила Екатерина.

Напомним, сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали в Крыму Владислава Есипенко за то, что он якобы занимался на оккупированном РФ полуострове "разведывательно-подрывной деятельностью в интересах украинских спецслужб".

Как сообщал OBOZREVATEL раньше:

Против Владислава Есипенко было возбуждено уголовное дело. Жена задержанного сообщила, что к нему до сих пор не смог попасть независимый адвокат.