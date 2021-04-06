Жена арестованного Семенченко обратилась к Зеленскому с просьбой. Видео

София Закревская
София Закревская
Расследования
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Жена арестованного Семенченко обратилась к Зеленскому с просьбой. Видео

Жена Семена Семенченко обратилась к президенту Украины Владимира Зеленского с просьбой предоставить ее мужу адвоката от Офиса главы государства, который защищал бы его на заседании апелляционного суда по делу ЧВК.

Ролик появился на странице Семенченко в Facebook во вторник, 6 апреля, его жена экс-нардепа записала вместе с их тремя детьми (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я не верю судьям, не верю прокурорам, СБУ, адвокатам, но я верю Вам и поэтому прошу предоставить юриста от Офиса президента, который бы присутствовал на апелляционном заседании и был бы гарантом справедливости. Семен Семенченко заслуживает, чтобы защищать свою честь и достоинство на свободе", – сказала женщина.

Жена Семенченко уточнила, что заседание начнется в среду, 7 апреля, в 11:00.

"Суд решит, является ли Семен Семенченко опасным для Украины человеком, который, пока ищут доказательства его вины, должен быть за решеткой", – заявила жена экс-нардепа.

Напомним, бывшего нардепа Семена Семенченко, арестованного по делу о создании незаконного вооруженного формирования (ПВК), перевезли из больницы в СИЗО. Ранее адвокат арестованного сообщил, что его подзащитного госпитализировали в больницу для обследования.

Скриншот.

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