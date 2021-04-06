Жена арестованного Семенченко обратилась к Зеленскому с просьбой. Видео

Жена Семена Семенченко обратилась к президенту Украины Владимира Зеленского с просьбой предоставить ее мужу адвоката от Офиса главы государства, который защищал бы его на заседании апелляционного суда по делу ЧВК.

Ролик появился на странице Семенченко в Facebook во вторник, 6 апреля, его жена экс-нардепа записала вместе с их тремя детьми (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я не верю судьям, не верю прокурорам, СБУ, адвокатам, но я верю Вам и поэтому прошу предоставить юриста от Офиса президента, который бы присутствовал на апелляционном заседании и был бы гарантом справедливости. Семен Семенченко заслуживает, чтобы защищать свою честь и достоинство на свободе", – сказала женщина.

Жена Семенченко уточнила, что заседание начнется в среду, 7 апреля, в 11:00.

"Суд решит, является ли Семен Семенченко опасным для Украины человеком, который, пока ищут доказательства его вины, должен быть за решеткой", – заявила жена экс-нардепа.

Напомним, бывшего нардепа Семена Семенченко, арестованного по делу о создании незаконного вооруженного формирования (ПВК), перевезли из больницы в СИЗО. Ранее адвокат арестованного сообщил, что его подзащитного госпитализировали в больницу для обследования.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

Печерский районный суд Киева 26 марта избрал меру пресечения бывшему народному депутату Семенченко по делу о создании частной военной компании. Его отправили под стражу на два месяца без права на внесение залога. Сам Семенченко отрицает все обвинения.

Ранее Служба безопасности Украины объявила Семенченко подозрение. Фигурантом дела также среди прочих является "агент НАБУ" Евгений Шевченко. Его суд арестовал с правом внесения залога в размере 5 млн грн.

25 марта СБУ обнародовала доказательства незаконных поставок военных товаров из РФ по делу частной военной компании Семенченко и Шевченко. В частности, правоохранители показали переписку и записи разговоров фигурантов.