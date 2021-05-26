Жданов: Украине нужен 'Железный купол', как в Израиле

Украине, которая фактически осталась без системы противоракетной обороны, необходима ПРО наподобие израильского "Железного купола". Но даже она не способна защитить государство от баллистических ракет, от российского "Искандера" и "Тополя-М".

Комплексы С-300, которые у нас есть, способны сбивать самолеты противника с вероятностью до 50%, но не могут сбивать ракеты. При этом сохраняется высокой угроза нанесения ракетных ударов со стороны России.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Олег Жданов. Далее приводим его прямую речь.

Система "Железный купол" – это система ближнего радиуса действия. Это тактическое звено. Его максимальная дальность – 70 км, максимальная высота поражения целей – 110 км. Если мы говорим о ракетном комплексе "Искандер", то эти ракеты летят намного выше. Баллистическая ракета летит еще выше.

Что сделал Израиль? Он взял 9 батарей по 3 пусковых установки, то есть 27 пусковых установок и поставил их вдоль границы сектора Газа. С учетом того, что ракеты не летят выше 60 км, они создали "воздушную стену", через которую они не перелетают. Минимальная дальность – 4 км, ближе "купол" не успевает среагировать на ракеты.

Ракету сбивают либо сразу на взлете, либо на догонном курсе. Если система захватывает ракету, она сразу определяет точку ее падения. И по алгоритму она определяет приоритет – какую ракету сбивать первой, а какую второй.

"Железный купол" защищает объект на площади 150 квадратных километров. Если мы ставим "Железный купол" в качестве защиты объектов, например, возле АЭС, то даже баллистическую ракету, например, "Искандер", "Тополь-М" с ядерной боеголовкой на расстоянии 70 км и высоте 10 км он ее собьет.

Является ли "Железный купол" дорогим удовольствием для Украины? Надо выбирать между дороговизной и безопасностью. Если мы говорим о построении системы противоракетной обороны, то вопрос цены не должен быть решающим. Есть миллион способов найти деньги. Спросите у любого финансиста, и он вам расскажет, как это можно решить.

Для Украины это было бы хорошо. Но вопрос в том, сколько надо и для чего. Если мы говорим о защите стратегически важных объектов, то Минобороны должно сесть, посчитать и сказать, что нам нужно столько-то комплексов "Железный купол". Тогда мы можем чувствовать себя в безопасности.

Но "Железный купол" – это составная часть противоракетной обороны страны. За ним должны идти комплексы средней дальности и большой дальности, высотные, которые будут сбивать баллистические ракеты с околоземной орбиты. Ведь некоторые баллистические ракеты типа "Тополя-М" могут выходить в стратосферу, а иногда и в ближний космос, то есть подыматься выше 100 км.

Сегодня у Украины фактически нет системы противоракетной обороны. Единственное, что у нас есть, это комплексы С-300, но у нас нет к ним ракет, которые предназначены для борьбы с ракетами.

Это была последняя советская разработка, которая могла выполнять задачи противоракетной обороны. Но к нему должна быть другая ракета, специальная, а не та, которая есть у нас, старая ПВОшная ракета.

Наши С-300 против ракет бесполезны. Но они полезны против авиации. С-300 могут сбить самолет, истребитель и так далее с вероятностью от 30% до 50%.

Наша система ПВО в состоянии нанести урон противнику в случае массированного авиационного удара до 50%, это потолок. То есть из двух самолетов один мы собьем, но один бомбардировщик дойдет до цели.

Вероятность очень высокая. И это доказывает конфликт в Нагорном Карабахе. Армения неофициально использовала ракеты для нанесения ракетных ударов в глубине страны. Почему бы Путину не сделать то же самое в Украине?

Достаточно 1-2 ракет в городе-полумиллионнике, особенно на востоке Украины, в том же Харькове или Мариуполе, где пророссийские настроения очень сильны. Если не дай бог в городе упадет хоть одна ракета, пророссийские силы тут же выведут людей на улицу и скажут: лучше плохой мир с Россией, чем хорошая война. "Почему мы должны умирать, если наши политики хотят в Европу? Лучше мы будем дружить с Россией. Пусть и принудительно, но все будут живы, все будут счастливы".

Создается социальное напряжение. Ракетные атаки могут использоваться как давление на пророссийски настроенных украинцев.