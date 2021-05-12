Жданов: США будут вести все переговоры с Путиным от имени Украины

Сейчас армия Украины способна отразить полномасштабное наступление России, но в то же время не готова к подлым провокациям оккупантов. Летом страна-агрессор может развязать "небольшую войнушку", особенно в случае угрозы свержения нынешнего режима Кремля.

Москва ведет классическую "холодную войну" с Западом и железный занавес постепенно опускается над путинской Россией. Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов. Далее приводим его прямую речь.

Есть данные, что десантный полк РФ, который вошел в Крым, потихоньку выводят, но группировка войск, которая была до эскалации, сохранилась. Поэтому вероятность масштабного вторжения сохраняется всегда. Ведь Путин – человек непредсказуемый. Ему никто не указ.

Спусковым крючком к наступлению может быть угроза потери власти Путина. Если он будет чувствовать, что для сохранения власти необходима консолидация общества перед лицом внешнего врага, я не исключаю, что он может устроить авантюру где-нибудь на Донбассе, где "их нет". Там у него развязаны руки. Он может устроить небольшую войнушку и тем самым сказать: надо срочно спасать Донбасс.

Спусковым крючком к наступлению может быть угроза потери власти Путина.

Сделает он это путем провокаций. Самая простая провокация – это провокация по образцу 1939 года. Переодевание 1-2 подразделений в форму ВСУ, особенно в тех местах, где мы отвели войска, и атака своих же позиций на камеру.

Сегодня украинская армия способна отразить и большие, и небольшие атаки. Что касается большой, то можно быть более или менее уверенным, что мы в состоянии втянуть Россию в тяжелую позиционную войну и не дать развиться наступлению. Блицкрига, о котором говорит тот же Жириновский – "за три дня мы будем в Киеве" – быть не может.

242 дня они штурмовали один донецкий аэропорт, который удерживали киборги – нерегулярные части Вооруженных сил Украины, добровольцы.

Но, к сожалению, против маленькой провокации мы бессильны. Мы несем потери. И тут я не согласен с президентом, что эскалация закончилась. Напротив, обстрелы идут полным ходом, раненые и убитые чуть ли не через день.

К мелким провокациям мы не готовы, и это показывает боевой опыт. Они могут забросать наши позиции дистанционно устанавливаемыми минами, наши бойцы подрываются. Снайперские группы работают. И если Россия задастся целью – а я думаю, что такая цель может возникнуть, например, в ответ на учения НАТО – она может устроить нам расстрел. Выведет пару снайперских групп, положит 5-6 наших бойцов на одной позиции. Мы к этому не готовы.

В марте НАТО проводят учения на Балтике и в Черном море, а в апреле Путин устраивает нам движ с войсками – причем, демонстративно, в открытую, эшелонами. Не успели российские войска отойти от нашей границы, 28 апреля начали учения НАТО, которые пройдут от Балкан до Скандинавии и будут длиться до начала июня. Летом от Путина можно ожидать какую-то ответку.

У Путина есть один-единственный рычаг набирания политического веса – это военная сила. Россия не может похвастаться мощными финансами, которые качнут мировую финансовую систему, не может похвастаться экономикой, которая влияет на мировой ВВП. Остается только война, только ядерный удар, "радиоактивный пепел", про который говорил Киселев.

Мы стали свидетелями классической холодной войны, которая происходит с нашим участием. Вы слышали речь Путина на 9 мая? Он сказал, что "мы одни против всего мира, кругом враги, мы спасли Европу и мы сами выиграли войну". Хотя Советский Союз оккупировал треть Европы, а западные партнеры две трети освободили.

И я уже слышу, как потихоньку шелестит железный занавес вдоль границ Российской Федерации.

Израильский премьер Нетаньяху не может рассматриваться как посредник в переговорах Киева и Москвы по целому ряду причин.

Блинкен дал четко понять Зеленскому, что все переговоры с Россией Америка будет вести от нашего имени. Поэтому Зеленский ничего не сказал про встречу с Путиным. Похоже, он ее уже не хочет.

У Нетаньяху серьезнейшая конфронтация с США, потому что он ставил не на ту лошадь. Он всегда ставил на Трампа. Сегодня многие считают, что началась новая "интифада" (война палестинских арабов против Израиля. – Ред.). 200 ракет за сутки, авиация и артиллерия Израиля работала всю ночь.

Поэтому я бы вообще не рассматривал Нетаньяху как посредника. Плюс у него четвертые внеочередные выборы на носу. Кроме того, как я понимаю, они с Путиным что-то вместе мутили. У израильской прокуратуры к Нетаньяху много вопросов, но они их не могут задать, пока тот на посту премьера, и он любой ценой пытается сохранить это кресло.