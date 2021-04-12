Жданов: Путин боится потерпеть поражение в Украине, США глумятся над ним

Россия размещает у границ Украины ракетные комплексы "Искандер" и межконтинентальные баллистические ракеты, но цель Кремля – противостояние с США. Группировка войск РФ создается президентом Владимиром Путиным как противопоставление силам НАТО. Проигрыш Путина в Украине может привести к "дворцовому перевороту" в Кремле. США устраивают России военные гонки и глумятся над президентом.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов. Далее приводим его прямую речь.

С 2015 года в Воронежской и Белгородской областях России строятся военные базы российских вооруженных сил. Вполне реально, что туда были переброшены в том числе и ракетные комплексы "Искандер". Наверняка, в европейской части РФ размещены и стратегические комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами – например, "Тополь" или "Воевода". Просто о них не говорят.

Но чтобы понять, в чем замысел России, надо смотреть шире. Идет большая геополитическая игра. На сегодняшний день граница противостояния НАТО и России проходит между Украиной и Россией. Украина – в качестве буферной зоны, которая находится под контролем и под военной опекой со стороны стран НАТО и США.

Фактически сегодня идет битва России и США за Украину.

РФ создает на европейском театре военных действий группировку вдоль нашей границы, чтобы противопоставить ее НАТО. В перспективе они скажут: смотрите, какая у нас мощнейшая армия.

А пока Джо Байден и его администрация троллят Путина. Говорят: брат, ты сначала Украину пройди, а потом уже будешь с НАТО бодаться. Они его опускают на наш уровень, а он хочет показать, что он фигура номер один или фигура номер два в мире. Вот почему Путин так упирается и почему для него это архиважно.

Поэтому у нас есть гарантированная помощь со стороны наших партнеров. Потому что это, в первую очередь, их престиж – чтобы, не дай бог, мы не потерпели поражение.

Путин сидит на растяжке. С одной стороны, он просто спит и видит, что российские танки стоят на украинско-польской границе и показывают дули натовцам. Это его сон. Но с другой стороны, он боится проиграть, он боится, что он сунется в Украину и потерпит поражение. И это будет его политическая смерть. Его придут и задушат в его же бункере. Потому что Акела реально промахнется.

Главная геополитическая цель США – дворцовый переворот в Кремле. Они хотят показать, что "Акела" недоговороспособный, он нерукопожимаемый. А окружение смотрит на Путина и говорит: "Ты что, брат, не можешь договориться? Так зачем ты нам нужен?" А тут еще в сентябре выборы в Госдуму, и у политсилы Путина не самые лучшие позиции.

Почему Путин сидит в бункере и вылезает оттуда только от случая к случаю? Потому что он понимает, что вокруг него зреет заговор. Как известно, в традициях Российской империи – задушить царя подушкой, заколоть вилкой, отравить...

Соединенные Штаты постоянно устраивают Путину гонки. Почему началась переброска войск на юго-восток к нашим границам? Потому что НАТО с 19 по 25 марта провело учения "Морской щит", а тема учений была – военная блокировка Крыма.

По плану гособоронзаказа РФ в Крыму должна была быть сформирована воздушно-десантная часть, а под Новороссийском должна была начать формироваться – для усиления сухопутной группировки, обороны Крыма и черноморского побережья. Но после учений НАТО российский генштаб наверняка понял, что формирование частей – это 3-5 лет, и пока они будут их формировать, НАТО будет над ними тут глумиться. И они быстренько из глубины России, из центрального военного округа, перебросили две бригады – 7 тысяч человек – в Крым и под Новороссийск.

И вот когда эти 14 эшелонов, с танками, с техникой поехали по европейской части России, у нас подняли волну паники.

С точки зрения стратегии, Украина выиграла. Мы одержали победу в сражении в информационной войне. Мы всколыхнули волну паники в международном сообществе. Весь мир вздрогнул и сказал Путину: ты что? Как это так? Почему твои войска едут к границе Украины? Посмотрите, какая мировая реакция – все пинают Россию, тыкают в нее пальцами, что они агрессоры, что они нагнетают, что они виноваты в обстрелах на Донбассе.

Путин, может быть, очень хочет взять Энергодар, чтобы контролировать Северо-Крымский канал, пустить воду в Крым. Но любое наступательное действие на любом направлении, даже донецком, где он пытается убедить все мировое сообщество, что их там нет, на сегодня будет рассматриваться как официальное объявление начала войны на европейском континенте.

И все усилия Путина по снятию санкций, по достройке "Северного потока-2", по миротворческим инициативам – все это разобьется, как хрустальная ваза. В один момент.