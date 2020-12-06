Зеленский заявил о месяце без потерь на Донбассе, не вспомнив о погибшем воине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рядах ВСУ на Донбассе уже месяц не было боевых потерь. Хотя в конце ноября от пули вражеского снайпера погиб солдат Вячеслав Минкин.

Как сказал глава государства на торжествах по случаю Дня Вооруженных сил Украины, которые транслировались в Facebook, наступил 133 день с момента объявления режима тишины на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, за это время количество обстрелов снизилось в 5 раз, а боевых потерь – в 10 раз. Тогда как в этот же период прошлого года в среднем каждые 72 часа погибал один боец.

"Сейчас есть тишина, есть месяц без убитых и раненых", – заверил Зеленский.

Он добавил, что в Украине стало почти в 10 раз меньше похорон военных.

Напомним, 24 ноября снайпер боевиков ранил украинского военного неподалеку от Авдеевки Донецкой области – боец умер в больнице.

Позже стало известно, что погибшего звали Вячеславом Минкиным. Он родом из Фастова Киевской области, родился 25 ноября 1989 года, то есть до 31-летия не дожил один день.

В 2019-м Минкин был награжден медалью за участие в боях "Светлодарская дуга". Дома фастовца ждали жена и сын.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря снайпер российских террористов на Донбассе ранил еще одного воина Вооруженных сил Украины.