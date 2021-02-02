Зеленский захотел вывести украинский спутник на орбиту до конца года

Украине до конца 2021 года нужно вывести на околоземную орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Сич 2-30 (2-1)".

На реализации задания президента Владимира Зеленского настаивает вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. Об этом он сообщил 1 февраля на своей странице в Facebook.

"Мы должны принять все необходимые меры, чтобы это произошло до конца 2021 года, года 30-летия Независимости Украины. И это вполне реально при условии максимально эффективной работы и является насущной необходимостью", – считает Уруский.

Как отметил он, наличие подобных космических аппаратов сможет расширить возможности в интересах экономики, силовых структур, а также позволит сэкономить бюджетные средства, которые сегодня тратятся на закупку услуг подобными аппаратами зарубежом.

Министр сообщил, что провел тематическое совещание в правительстве. Там "обсудили широкий спектр организационных и технических вопросов, а также заслушали проекты по созданию группировки спутников".

Ранее OBOZREVATEL показал уникальную экскурсию по ракетному заводу "Южмаш" (Днепр), где изготавливают узлы для американской кислородно-газовой ракеты Alpha, которая способна выводить до 1 тонны груза на низкую околоземную орбиту и 500 кг – на высокую. Среди заказчиков продукции завода есть и Россия.