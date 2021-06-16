Зеленский заявил, что Россия отрабатывает захват трех городов Украины: когда и где возможны провокации

У Офиса президента Украины есть информация, что Россия якобы отрабатывает "варианты возможного захвата" трех городов страны: Киева, Харькова и Одессы. В то же время президент Владимир Зеленский уверен, что РФ не заинтересована в полномасштабной войне.

О стягивании российских войск к границам Украины глава государства высказался в совместном интервью иностранным изданиям Agence France-Presse, Reuters и Associated Press. Фрагменты беседы опубликовала пресс-служба ОП на официальном сайте.

Отработка захвата городов, по информации Офиса президента, якобы намечена на совместных учениях России с Беларусью "Запад-2021". Мероприятия запланированы в сентябре.

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Зеленский уверен, что хотя у "показательного стягивания и отведения войск" была внешняя причина, вероятность эскалации все еще есть.

В то же время Кремль утверждает, что якобы не причастен к войне на Донбассе. "Вопрос: а "Запад-2021", учения, которые вы проводите – не "Л/ДНР", не ОРДЛО – это же вы [Россия] проводите. Тогда скажите мне, а почему здесь – по той информации, которую мы получаем – отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова? Просто удивляешься, как можно вот так говорить одно, а делать другое", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина должна ожидать провокаций и в середине сентября, когда запланированы учения, и быть готовой к ним каждый день.

"И все же я считаю, что в полномасштабной войне РФ не заинтересована…Я не сказал, что не будет эскалации. Вероятность эскалации есть каждый день. Я считаю, что не будет полномасштабной войны. Я очень в это верю, потому что считаю, что это Третья мировая война", – добавил он.

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