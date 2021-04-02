Зеленский провел закрытое совещание по Донбассу с разведкой и военными, – Данилов

В Офисе президента Украины 1 апреля состоялось большое закрытое совещание с военными генералами и представителями разведки из-за обострения ситуации на Донбассе.

Об этом в пятницу, 2 апреля, рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Данилов указал на то, что совещание длилось очень долго, до 22:00.

"Вчера... было у президента большое совещание. На нем присутствовали восемь генералов, все наши военные, которые имеют к этому отношение, все наши разведки. И совещание закончилось в начале 10-го часа вечера", – сообщил он.

Также секретарь СНБО добавил, что в нынешнем госзаказе, который является секретным, "намного больше иностранного вооружения, чем было ранее".

Совет нацбезопасности и обороны постоянно отслеживает ситуацию на украино-российской границе и в зоне проведения ООС.

Предлагаем посмотреть фрагмент программы:

Напомним, в сети обнародовали новые кадры с перемещением российских боевых вертолетов в небе вблизи границы с Украиной.

Как писал OBOZREVATEL: