Зеленский посетил позиции ВСУ на "передке": фоторепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Донбасс посетил позиции украинских войск на переднем крае обороны.

Как сообщается на сайте главы государства, Зеленский пообщался с военнослужащими, которые находятся на боевых позициях. Они рассказали о ситуации на фронте (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Благодарю вас за то, что сохраняете спокойствие людей и защищаете нашу землю. Вы настоящий пример героизма и самоотверженности. Мы помним каждого воина, погибшего при защите нашего государства", – сказал президент.

Присутствующие почтили минутой молчания память погибших военных.

Также Зеленский вручил украинским защитникам государственные награды и ценные подарки.

Затем он пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой, отметив высокое качество блюд.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля Владимир Зеленский отправился со срочной рабочей поездкой на Донбасс из-за обострения на фронте.