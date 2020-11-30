Зеленский не сможет вернуть Донбасс на условиях Кремля – Сазонов
Обещание президента Зеленского быстро вернуть Донбасс под контроль Украины связано с его недостаточной информированностью
Для окончания войны на Донбассе недостаточно желания Украины
Президент Украины Владимир Зеленский не сможет вернуть оккупированный Донбасс на условиях России. Окончание войны не зависит от Украины.
Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал журналист и блогер Кирилл Сазонов. "Вернуть Донбасс на условиях России ему просто не дадут, потому что это мина под украинскую независимость", – заявил блогер.
По его словам, обещание президента Зеленского быстро вернуть под контроль оккупированные территории Донбасса могло быть связано с тем, что "либо он плохо знал, что происходит в Украине, либо недостаточно владел ситуацией о том, что происходит там геополитически, насколько сильны интересы России".
"Что касается его намерений вернуть Донбасс быстро – если за тобой погнался медведь, погоня прекращается не когда ты устал, а когда устал медведь. Нашего желания прекратить войну, вернуть Донбасс недостаточно. Для этого еще должно быть желание агрессора", – подчеркнул Сазонов.
Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что свободная экономическая зона на Донбассе будет способствовать завершению войны.