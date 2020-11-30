Зеленский не сможет вернуть Донбасс на условиях Кремля – Сазонов

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет вернуть оккупированный Донбасс на условиях России. Окончание войны не зависит от Украины.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал журналист и блогер Кирилл Сазонов. "Вернуть Донбасс на условиях России ему просто не дадут, потому что это мина под украинскую независимость", – заявил блогер.

По его словам, обещание президента Зеленского быстро вернуть под контроль оккупированные территории Донбасса могло быть связано с тем, что "либо он плохо знал, что происходит в Украине, либо недостаточно владел ситуацией о том, что происходит там геополитически, насколько сильны интересы России".

"Что касается его намерений вернуть Донбасс быстро – если за тобой погнался медведь, погоня прекращается не когда ты устал, а когда устал медведь. Нашего желания прекратить войну, вернуть Донбасс недостаточно. Для этого еще должно быть желание агрессора", – подчеркнул Сазонов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что свободная экономическая зона на Донбассе будет способствовать завершению войны.