Заявления Чауса могли быть сделаны под давлением, – адвокат

Адвокат Александр Вишневый считает, что заявления, которые были сделаны пропавшим в Молдове экс-судьей Николаем Чаусом, могли быть сделаны под давлением. В них он рассказал, что его не похитили.

Об этом Вишневый сказал в интервью изданию "Цензор.НЕТ". Он отметил, что обсудил это видео с супругой Чауса и пришел к выводу, что в заявлениях экс-судьи есть много нюансов, "которые настораживают".

"Начиная с того, что за все годы брака не обращался к жене именно так, как в этом видео. Конечно, он называл ее по имени, но иначе. Да и сама стилистика речи, то, как построены фразы – для него не характерны. Одежда тоже не его. Прошло 1,5 месяца, а его держали в вакууме, в изоляции от семьи, от адвокатов – это чистой воды психологическое давление, которое направлено на подавление его воли. Мы полагаем, что все заявления Чауса в видеообращении не могут считаться добровольными",– сказал Вишневый.

По мнению адвоката, у Чауса не было оснований исчезать – он планировал вернуться в Украину и дать показания НАБУ по уголовному производству, которое расследуется.

"Если его никто не похищал, почему он за это время не связался хотя бы с адвокатами, с семьей? И давайте еще проанализируем, что делать с теми, кого задержали правоохранители в Молдове за его похищение? Куда деть их и то, что они рассказали? Не меньше вопросов вызывает и его заявление о похищении в 2016 году. Почему он говорит о нем, но ничего не рассказывает о случившемся с ним в этом году", – подчеркнул адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Чаус записал видеообращение. О своем местоположении он не рассказал, но отметил, что находится в безопасности и не пострадал. Также он сказал, что его не похищали в Молдове, но заявил о похищении в 2016 году, когда он покинул Украину.