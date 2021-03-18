Завод жены Медведчука в России модернизируют, чтобы выпускать бензин

Новошахтинский завод нефтепродуктов в России жены украинского пророссийского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко модернизируют, чтобы выпускать бензин Евро-5.

Так, российская компания "НЗНП Инжиниринг" подписала соглашение о строительстве очередей завода с научно-исследовательским институтом "Пентон", пишут "Схемы" со ссылкой на пресс-службу института.

"Комплекс производства автомобильных бензинов включает в себя секцию гидроочистки нефти, секцию "Пенекс" и секцию каталитического риформинга и предназначен для производства автомобильных бензинов, соответствующих экологическим требованиям Евро-5", – говорится в сообщении института от 12 марта.

Отмечается, что срок реализации проекта – декабрь 2023 года. Напомним, что Новошахтинский завод, осуществляющий неглубокую переработку нефти, находится под украинскими санкциями. Его продукция – битум, мазут и газойль, аналог дизтоплива.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

2 февраля 2020 года президент Зеленский своим указом в соответствии с решением СНБО ввел санкции в отношении соратника Медведчука Тараса Козака и ряда его компаний.