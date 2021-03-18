Завод жены Медведчука в России модернизируют, чтобы выпускать бензин
Новошахтинский завод нефтепродуктов в России жены украинского пророссийского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко модернизируют, чтобы выпускать бензин Евро-5.
Так, российская компания "НЗНП Инжиниринг" подписала соглашение о строительстве очередей завода с научно-исследовательским институтом "Пентон", пишут "Схемы" со ссылкой на пресс-службу института.
"Комплекс производства автомобильных бензинов включает в себя секцию гидроочистки нефти, секцию "Пенекс" и секцию каталитического риформинга и предназначен для производства автомобильных бензинов, соответствующих экологическим требованиям Евро-5", – говорится в сообщении института от 12 марта.
Отмечается, что срок реализации проекта – декабрь 2023 года. Напомним, что Новошахтинский завод, осуществляющий неглубокую переработку нефти, находится под украинскими санкциями. Его продукция – битум, мазут и газойль, аналог дизтоплива.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
2 февраля 2020 года президент Зеленский своим указом в соответствии с решением СНБО ввел санкции в отношении соратника Медведчука Тараса Козака и ряда его компаний.
Под ограничения попали несколько телеканалов, формально принадлежавших Козаку. Среди них – три общегосударственных канала "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Основанием для введения санкций стала информация СБУ о причастности Козака к финансированию терроризма. У телеканалов отобрали частоты, на которых они вещали.
19 февраля, согласно решению СНБО, под санкции попали еще 19 компаний и 8 физических лиц, среди которых – гражданская жена Козака, а также сам лидер ОПЗЖ Медведчук и его жена Оксана Марченко. Основание – то же: финансирование терроризма. Активы супругов были заблокированы.