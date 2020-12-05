Застройщик Микитась отбывает домашний арест в роскошном особняке под Киевом. Видео
Освобожденный из СИЗО владелец строительной компании "Укрбуда" Максим Микитась отбывает свой домашний арест в особняке в селе Гнедин, Киевской области.
Как сообщает "Страна", на территории находится огромный особняк с гостевым домом. Также есть гараж на несколько авто, собственное озеро, бассейн, теннисный корт и детская площадка. Главный дом имеет общую площадь 1731 кв. м, а гостевой – 261 кв. м.
Элитная недвижимость располагается прямо на берегу Днепра. Рядом находится озеро Золоче и одноименный коттеджный городок.
Отмечается, что резиденция в Гнедине числится на жене Микитася с 2014 года. Общая площадь участка – 1,2 гектара. Помимо этого, на Микитася оформлены два дома: в Киеве (523 кв. м) и в области (44 кв. м в Иванковичах).
Напомним, что 2 декабря бывший нардеп Максим Микитась, подозреваемый в причастности к завладению имуществом Главного управления Национальной гвардии Украины вышел из Лукьяновского СИЗО.
Как сообщал OBOZREVATEL:
1 декабря детективы НАБУ объявили Максиму Микитасю о подозрении в совершении новых преступлений по делу госкомпании "Укрбуд".
В причастности к коррупции подозревают также замглавы Офиса президента по вопросам правоохранительных органов Олега Татарова.
Еще одного фигуранта – замдиректора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Константина Дубоноса – ВАКС взял под стражу (с альтернативой внесения 1 млн гривен залога) 2 декабря.
НАБУ провело обыски по делу о взятках строительной компании "Укрбуд" в структурах бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
Кроме того, Микитась возместил в госбюджет 50 млн гривен убытков по делу "Укрбуда"