Застройщик Микитась отбывает домашний арест в роскошном особняке под Киевом. Видео

Освобожденный из СИЗО владелец строительной компании "Укрбуда" Максим Микитась отбывает свой домашний арест в особняке в селе Гнедин, Киевской области.

Как сообщает "Страна", на территории находится огромный особняк с гостевым домом. Также есть гараж на несколько авто, собственное озеро, бассейн, теннисный корт и детская площадка. Главный дом имеет общую площадь 1731 кв. м, а гостевой – 261 кв. м.

Элитная недвижимость располагается прямо на берегу Днепра. Рядом находится озеро Золоче и одноименный коттеджный городок.

Отмечается, что резиденция в Гнедине числится на жене Микитася с 2014 года. Общая площадь участка – 1,2 гектара. Помимо этого, на Микитася оформлены два дома: в Киеве (523 кв. м) и в области (44 кв. м в Иванковичах).

Напомним, что 2 декабря бывший нардеп Максим Микитась, подозреваемый в причастности к завладению имуществом Главного управления Национальной гвардии Украины вышел из Лукьяновского СИЗО.

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