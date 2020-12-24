Заседание суда по избранию меры пресечения Татарову перенесли
Высший антикоррупционный суд Украины не стал избирать меру пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову.
Заседание суда решили перенести на 28 декабря.
Прокуратура будет просить для Татарова содержание под стражей с возможностью выйти под залог в 10 млн грн.
Напомним, 24 декабря стало известно, что Офис генерального прокурора передал производства в отношении Татарова из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.
В ответ НАБУ назвало незаконной передачу дела Татарова в СБУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Татаров подозревается НАБУ в причастности к делу "Укрбуда" о возможных злоупотреблениях и хищениях денег при строительстве жилья для Нацгвардии.
В частности, чиновник может быть причастен к фальсификации экспертизы по делу руководителя строительной организации Максима Микитася.
Юрий Бутусов говорил, что подозрение для Татарова должны были вручить еще 28 ноября, но этот шаг якобы заблокировал судья Высшего антикоррупционного суда.
2 декабря НАБУ заявило о сознательном давление на следствие и попытку сорвать дело по Татарову со стороны Офиса генпрокурора.
Сам Татаров заявил, что не причастен к коррупционным схемам по делу "Укрбуда".
21 декабря Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей и пришел в НАБУ за подозрением.