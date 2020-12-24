Заседание суда по избранию меры пресечения Татарову перенесли

Высший антикоррупционный суд Украины не стал избирать меру пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову.

Заседание суда решили перенести на 28 декабря.

Прокуратура будет просить для Татарова содержание под стражей с возможностью выйти под залог в 10 млн грн.

Напомним, 24 декабря стало известно, что Офис генерального прокурора передал производства в отношении Татарова из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.

В ответ НАБУ назвало незаконной передачу дела Татарова в СБУ.

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