Защитники Украины дали отпор войскам РФ на Донбассе: где нарушили "тишину"

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Расследования
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Украинские военные дали отпор оккупантам на Донбассе

Российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, 6 января.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил, отметив, что потерь среди украинских военнослужащих не было.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • Возле Водяного (на Приазовье) террористы стреляли из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета

  • Недалеко от Опытного в полдень оккупанты совершили неприцельные выстрелы из автоматического станкового гранатомета

  • Возле поселка Гнутово они применили стрелковое оружие

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

Защитники независимости Украины открывали огонь в ответ для подавления активности террористических группировок. Также украинская сторона отчиталась о фактах нарушения представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 7 января, наблюдалась тишина. В штабе подчеркнули, что обстановка в районе проведения ООС и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

Сводка за 6 января.

Как писал OBOZREVATEL:

С начала 2020 года в боевых действиях на Донбассе погибли 49 украинских бойцов, четверо из них – уже во время "тишины" на Донбассе. Еще в штабе ООС насчитали более 300 раненых.

Что касается потерь российско-оккупационных войск, то они составляют почти 400 человек, по данным одного из украинских офицеров. Еще более 600 были ранены. Также было уничтожено десятки единиц вражеской боевой техники.

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