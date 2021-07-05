Смертельная стрельба в ресторане Запорожья: появилось видео конфликта

В сеть попало видео серьезной драки и стрельбы в ресторане Запорожья, в результате которой был убит один человек, еще один – пострадал. По данным полиции, огонь по потерпевшим открыл 26-летний Сергей Литвиненко, который с места происшествия скрылся.

Как пишет ТСН, конфликт произошел между двумя компаниями молодых людей на летней террасе. Сперва оппоненты подрались и уже примерно через пол минуты применили оружие – якобы с двух сторон (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент зафиксировали камеры ресторана. В самом заведении, которое является одним из самых известных в городе, смертельный случай комментируют неохотно.

Заявляется, что охрана сразу же вмешалась, пытались разнять схватку, но когда мужчины достали оружие, помешать им не смогли.

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Что именно стало причиной драки, правоохранители не разглашают.

Что касается погибшего, то ему было 30 лет. Скончался он от ранения в грудь. Его друг оказался в реанимации, но состояние последнего уже стабильное.

Потерпевший получил ранение брюшной полости, ему требовалась срочная операция. В больницу раненного доставили в критическом состоянии, но сейчас он уже сам дышит и сам поддерживает жизненные функции.

Подозреваемый, 26-летний Литвиненко, фигурирует в реестрах как совладелец столичной охранной компании. Также он якобы имеет недвижимость на территории оккупированного Крыма.

По данным полиции, он может пользоваться черным внедорожником "Лексус". Розыск мужчины продолжается. Если же его вину докажут в судебном порядке, он может сесть в тюрьму на 15 лет.

Напомним: заведение, где случилось нападение, расположено на проспекте Маяковского.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 30 июня утром в Харькове произошла уличная перестрелка. Ранение получил 31-летний мужчина, а полицейские вводили в действие операцию "Сирена".