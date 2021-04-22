Мать повесившейся 9-классницы – о травле в школе Запорожья: называли "свиньей необразованной"

Мать 9-классницы Виктории, которая совершила суицид в Запорожье, оставив предсмертную записку о травле в школе, подтвердила, что у ее погибшей дочери были конфликтные ситуации с учителями.

Как-то одна из учительниц обозвала школьницу "свиньей необразованной", хотя та хорошо училась и принимала участие в олимпиадах. Когда мать пыталась поговорить об этом с классным руководителем, то тот просто высмеял ситуацию. Видеокомментарий Елены Зайцевой, матери погибшей, а также сестры Ольги опубликовало издание "Актуально" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сестра погибшей отметила, что конфликт был не один, но детали других родные девочки не сообщили.

Женщина, потерявшая дочь, также рассказала о последнем дне девочки. Родители привезли ее на автомобиле на курсы, которые проходили в Коммунарском районе. Зайцева вспомнила, что когда Виктория выходила из машины, то попрощалась с ней так, как не делала этого раньше.

Вечером по телефону школьница рассказала маме о том, что очень устала. Женщине показалось, что во время этого обычного разговора ее дочь якобы хотела что-то сообщить, но начала говорить "ни о чем" – о том, что уснула в маршрутке и тому подобное.

Позже, когда мать приехала домой с дачи, Виктории еще не было. Когда она вернулась, то быстро побежала к себе в комнату – Зайцева даже не заметила ее прихода.

Уже после полуночи женщина зашла в комнату девочки, чтобы выключить свет, и нашла ее мертвой. Спустя пять дней мать обнаружила спрятанную предсмертную записку.

Что касается попыток суицида, о которых сама школьница писала в записке, то родные о них ничего не знали. Они говорят, что девочка была веселая и жизнерадостная.

Напомним, в Запорожье 4 апреля повесилась девочка-подросток, оставив предсмертную записку, в которой жаловалась на травлю со стороны учителей и сверстников.

Как писал OBOZREVATEL: