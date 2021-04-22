Мать повесившейся 9-классницы – о травле в школе Запорожья: называли "свиньей необразованной"

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
2 минуты
1,1 т.
Самоубийство школьницы в Запорожье

Мать 9-классницы Виктории, которая совершила суицид в Запорожье, оставив предсмертную записку о травле в школе, подтвердила, что у ее погибшей дочери были конфликтные ситуации с учителями.

Как-то одна из учительниц обозвала школьницу "свиньей необразованной", хотя та хорошо училась и принимала участие в олимпиадах. Когда мать пыталась поговорить об этом с классным руководителем, то тот просто высмеял ситуацию. Видеокомментарий Елены Зайцевой, матери погибшей, а также сестры Ольги опубликовало издание "Актуально" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сестра погибшей отметила, что конфликт был не один, но детали других родные девочки не сообщили.

Сестра и мать погибшей

Женщина, потерявшая дочь, также рассказала о последнем дне девочки. Родители привезли ее на автомобиле на курсы, которые проходили в Коммунарском районе. Зайцева вспомнила, что когда Виктория выходила из машины, то попрощалась с ней так, как не делала этого раньше.

Вечером по телефону школьница рассказала маме о том, что очень устала. Женщине показалось, что во время этого обычного разговора ее дочь якобы хотела что-то сообщить, но начала говорить "ни о чем" – о том, что уснула в маршрутке и тому подобное.

Позже, когда мать приехала домой с дачи, Виктории еще не было. Когда она вернулась, то быстро побежала к себе в комнату – Зайцева даже не заметила ее прихода.

Уже после полуночи женщина зашла в комнату девочки, чтобы выключить свет, и нашла ее мертвой. Спустя пять дней мать обнаружила спрятанную предсмертную записку.

Что касается попыток суицида, о которых сама школьница писала в записке, то родные о них ничего не знали. Они говорят, что девочка была веселая и жизнерадостная.

Напомним, в Запорожье 4 апреля повесилась девочка-подросток, оставив предсмертную записку, в которой жаловалась на травлю со стороны учителей и сверстников.

Как писал OBOZREVATEL:

УкраинаЗапорожьеШколаумер ребеноксамоубийствоконфликт в школебуллинг