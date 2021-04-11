Запад дрейфит перед Путиным и говорит с ним в мягких перчатках, – Табах

Европа и США предпочитают вести диалог с Россией в "мягких перчатках", избегая прямого конфликта. Ряд европейских политиков "дрейфит" перед президентом РФ Владимиром Путиным.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал капитан ВМС США в отставке Гарри Табах. "Европа и Америка на сегодня, к сожалению, поддерживают Путина. Я вижу, что с Путиным говорят в мягких перчатках", – заявил он.

По мнению офицера, Запад вынужден считаться с Россией, поскольку она обладает ядерным оружием, а также определенным экономическим потенциалом.

"Они должны принимать Россию в расчет. Россия – ядерная держава, экономически она намного больше, чем Украина. Я думаю, многие из них даже дрейфят перед Путиным", – заметил Табах.

"Они не хотят входить с ним в конфликт. Как они не хотели входить в конфликт и с Гитлером, из-за чего началась Вторая мировая война. Они хотят оставить его в покое. Ну подумаешь – Грузия, Украина. Ну подумаешь, он евреев гнобит. Ну, Китай гнобит уйгуров, но почему-то главу Китая убийцей не назвали. Зачем нам вмешиваться?" – предположил он логику западных лидеров.

"Так устроены политики. Мы пытаемся не видеть, что через дорогу насилуют молодую девушку, пройти мимо и не вмешиваться, потому что этот бандит может и нас пырнуть ножом. Редко появляются лидеры, которые занимают правильную позицию, правильную сторону истории", – констатировал офицер.

Как писал OBOZREVATEL, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Кремль уважает только силу, но Соединенные Штаты заинтересованы в позитивных отношениях с "великой нацией" – Россией.