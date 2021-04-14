Замкомандира Керченского отряда морской охраны, открывшего ворота оккупантам, обвинили в госизмене

Бывшему первому заместителю командира Керченского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины сообщили о подозрении в государственной измене.

В феврале 2014 года подозреваемый, желая поддержать Россию в оккупации Крыма, дал незаконный приказ открыть ворота и запустить на территорию воинской части № 1472 автобусы с представителями Вооруженных сил РФ, сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым и города Севастополя.

Таким образом он оказал помощь представителям иностранного государства в беспрепятственном доступе к военной единице ВС Украины.

"Выполнение обязанностей командира отряда было возложено на первого заместителя, который обязан контролировать обеспечение охраны воинской части № 1472 в г. Керчь АР Крым, для предотвращения ее захвата российскими военными", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, с 2014 года Служба безопасности Украины открыла 16 643 уголовных производства по государственной измене и терроризму. Практически весь массив подобных преступлений связан с оккупацией и агрессией РФ.