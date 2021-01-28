Сторона защиты по делу "Роттердам+" инициировала открытие уголовного производства против первого заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука за грубое нарушение норм уголовно-процессуального законодательства. Параллельно готовится обращение в Европейский суд по правам человека из-за незаконного преследования бывших подозреваемых по делу "Роттердам+".

Защита настаивает на привлечении Максима Грищука к уголовной ответственности за грубое и целенаправленное нарушение закона Украины.

В правоохранительные органы передана вся необходимая информация для скорейшего отстранения Грищука от выполнения должностных обязанностей, его задержания, ареста имущества и открытого судебного процесса против него.

25 января Грищук, осознавая преступность своих действий, выходя за пределы полномочий, с грубым нарушением закона отменил постановление законного прокурора САП, который осуществляет процессуальное руководство по делу "Роттердам+".

Грищуку было заранее известно, что право отменить решение законных прокуроров было лишь у Генерального прокурора, исполняющего обязанности генпрокурора или полноценного руководителя САП.

Ни исполняющий обязанности руководителя САП, ни первый заместитель руководителя САП, каковым является Максим Грищук, не имеют таких полномочий.

Также обращаем внимание на то, что Грищук, на момент принятия решения о возобновлении дела уже не был даже в.и.о. главы САП, поскольку Генеральный прокурор отменил соответствующий приказ.

При этом Грищуку было точно известно, что у него нет полномочий отменять решения законного прокурора. Еще несколько месяцев назад, будучи и.о. главы САП, по просьбе отменить первое решение о закрытии дела, он четко указывал в письме, что у него на это нет полномочий.

В своем умышленном преступлении Грищук пошел дальше и принял решение о замене законного прокурора по делу на другого человека. При том, что дважды (!) Высший антикоррупционный суд подтверждал законность действий действующего процессуального руководителя в деле.

И на этом Грищук не остановился. Он принял третье незаконное решение: в тот же день приостановил дело, чего также не имел права делать, так как никогда не входил в состав прокуроров, которые вели "Роттердам+".

Повторяюсь, нами как стороной защиты будет сделано все, чтобы прокурор Грищук понес всю полноту ответственности за злоупотребление своим служебным положением.

Своими действиями Грищук нанес ущерб группе предприятий, грубо нарушил законные права и интересы лиц, которые уже более 1,5 лет находились в статусе подозреваемых. Мы обращаемся в международные инстанции для защиты интересов клиентов и возмещения причиненных убытков.

Принимая во внимание неоднократные случаи нарушения законодательства со стороны следствия и органов прокуратуры – злоупотребление Грищука, фальсификация экспертиз, сознательное нарушение разумных сроков расследования – есть все основания для подачи иска в ЕСПЧ любым подозреваемым.

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