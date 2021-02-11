Замдиректора 'Украэроруха' задержали из-за мошенничества на $100 тысяч

Один из замдиректоров госпредприятия обслуживания воздушного движения "Украэрорух" попался на законченном покушении на мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах.

В 2019 году мужчина пообещал фермерам содействовать в получении разрешения на пользование 2000 га земли на Полтавщине, принадлежащих одному из государственных предприятий. Об этом сообщили на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

За свои услуги замдиректор "Украэроруха" потребовал 100 тысяч долларов США. Свое обещание при этом он никак не мог выполнить, но ввел фермеров в заблуждение, что у него якобы есть связи с прошлого места службы – ранее он работал начальником регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Полтавской и Сумской областям.

Чиновника задержали после передачи первой части взятки – 70 тысяч долларов. Ему сообщили о подозрении, сейчас решается вопрос меры пресечения.

За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве бывший ректор медицинского вуза с сообщниками помогал студентам сдавать экзамен "КРОК" за плату от $3 тысяч. Ежегодно они зарабатывали около двух миллионов долларов.